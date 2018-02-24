Saadet'te bir ayda 670 üye

Gerçekleştirilen İl Divan toplantısında Saadet Partisi Kocaeli teşkilatına bir ay da 670 üyenin partiye kayıt olduğu açıklandı. 670 Üyeyi temsilen Mücahit Yaman, Ceyhun Şimşek ve İnşaat Mühendisi Tuncay Sancar olmak üzere 3 kişiye rozet takdimi yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu tarafından yapılan rozet takımının ardından Ejderoğlu, yeni üyelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

DAİMA BİR VE BÜTÜN OLMALIYIZ.

Divanın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik, Afrin Harekâtının siyasi malzeme olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti. Çelik: "Yaşadığımız coğrafyada geçmişte yaşananlar tekrar yaşanmaya devam ediyor. Bugün yaşadığımız Zeytindalı Harekâtı adı altında başlatılan operasyonda şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Ülke ve millet olarak zorlu bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele bugüne ait bir mücadele değil. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Saadet Partisi olarak en fazla üzüldüğümüz husus, orada canlar şehit olurken burada bunun iç siyasi malzeme olarak gündeme gelmiş olması. Kendi siyasi gelecekleri için bu harekâtı kullanan zihniyeti milletimiz net bir şekilde görüyor. Önümüzdeki süreçte milletim kendi içinde birliği beraberliği Allah’ın izniyle net şekilde gösterecektir. Çektiğimiz sıkıntılar önümüzdeki süreçte yaşayacağımız mutlu günlerin göstergesi olacaktır. Bizler tabi ki de dışarıda ve içeride yaşanan harekâtlarda bir ve bütün olacağız. Fakat hiçbir zaman siyasi kişiler kendi milletini yanıltmayacak ve yanıltmadan doğru ve güvenilir bilgiler vererek yapacak. İnsansız tankın hareket etmesi gerektiğini düşünenler önce insanlı tankı net bir şekilde yürütecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin göğsü kabaracak. Ama bu yapılmadığı takdirde önümüzdeki süreçte ülke olarak ciddi sıkıntılar yaşamış oluruz. Oradaki Mehmetçiğimizin elindeki tankımızı tüfeğimizi ancak ve ancak kendi milli sermayemiz ile yapabilirsek dış güçlülere karşı güçlü olabiliriz.’’ İfadelerini kullandı.

SİZİN GİDİŞİNİZE HALAY ÇEKECEKLER,

Çelik taşeron yasasına değinerek, ‘’Dış politikamızda sıkıntılar yaşanırken, ülkemizin iç politikası da deyim yerindeyse bir keşmekeş içinde. Eğitimde, sağlıkta, ekonomide ve her alanda sıkıntı çekiyoruz. Hatırlayın işçilerimize bir müjde verilmişti. Taşeron yasası ile birlikte tüm işlerimiz mutlu olacaktı ve her dönem sözleşme ile uğraşmayacaktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde çalışan 600 işçimiz dışarda kaldı ve onlarda haklı olarak iktidar partisinin il başkanlığına yürüdüler. Çünkü çocuğunun eğitimi, ailesi için evine ekmek getirmesi gerekiyor. Mevcut iktidar partisinin il başkanı biz bu yasa çıktıktan sonra işçilerimizle ile halay çekeceğiz demişti. Ben buradan şunu söylemek istiyorum; 2019 yerel seçimlerinde Perşembe Pazarı'nın olduğu alanda Kocaeli’nde yaşayan bütün kardeşlerimiz sizin gidişinizle halay çekecek.’’ dedi.

İKTİDAR ERİYOR, YANINA KOLTUK DEĞNEĞİ ARIYOR

Konuşmasında ittifak görüşmelerine değinen Çelik, ‘’Hiçbir derdimize derman olamadılar. Her dönemde insanımız kendi üzerine sorumluluğu yerine getirdi. Bir umut ışığı olarak gördüğü mevcut iktidara üç dönem boyunca oy verdi. Ama görünen o ki; mevcut iktidarın yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Şimdi seçim ittifakları yapıyorlar, görüşmeler sonucunda seçim ittifakı kanununu meclise sundular. Esasında seçim ittifakı mantığı şu şekilde: İktidar eriyor ve eridiğini görüyor. Yanına ise yandaş arıyor. Tabiri caizse değnek arıyor ayakta durabilmek için ittifak yapıyorlar. Kendi oyları yüzde 30 35 civarında MHP’yi de yanına alarak yüzde 40’lık bir oy potansiyeline ulaşmak istiyorlar. Seçim İttifakının mantığı yüzde 40’ı yüzde 50 göstermek. Herkesin bildiği üzere 2 ile 2’yi toplandığında 4 eder, ama bunlar 5 sonucunu bulmaya çalışıyorlar. Milletimiz; 2 ile 2’nin 4 ettiğini sizlere gösterecek ve Saadet Partisini Milli görüş'ü yeniden iktidara taşıyacak.’’ İfadelerini kullandı.

YANDAŞI KALKINDIRYORLAR

Çelik MİA arazisi konusuyla ilgili şu ifadeleri kullandı. ‘’Kocaeli’mizde güzel şeyler yaşanmıyor mu? Elbette ki yaşanıyor. İnşası sırasında esnafımız çokça sıkıntısını çekti. Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği en büyük proje Akçaray projesi. Bu projeyi hayata geçirdiğiler bunun için Büyükşehiri tebrik ediyoruz. Ama bu projenin bütçesi 140 milyona başladı, 200 milyonla tamamlandı. Gönlümüz isterdi ki yerin altından gitmiş olsaydı. Çünkü Kocaeli ona müsait. Tabi ki Geçtiğimiz ay içerisinde il gündemimizi meşgul eden MİA projesinin başlangıcını Bakanlarla, Vekillerle yapıyorlar ve siyasi parti il başkanlarıyla görüşerek bilgilendirmeler yapıyorlar. MİA bugüne ait bir proje değil. Bu projeyi bir yönüyle sizlere anlatmak istiyorum. Önümüzdeki ay bu proje meclis gündemine getirilecek ve eğer bu proje meclisten geçerse burada bir takım sıkıntılar yaşanacak. Saadet Partisi bu projeye karşı değil biz bu projede yapılan yanlışlıkları anlatmaya çalışıyoruz. Bu proje elbette ki kentin ekonomisini güçlendirir. Ancak bu projenin gündeme getirilmeyen acı bir boyutu var. Real arazisi el değiştirmiş ve bir Ak Partili firma bu arsayı satın almış, böylece 30 dönümlük arazi sahibi olmuş. Yani mevcut belediye yetkilileri ilgili firmaya 400 milyon liralık rant temin etti. Buradan o yetkililere seslenmek istiyorum: Sizin adaletiniz yandaşınızın kalkınması için değil milletin kalkınması için olmalı.’’

KURTULUŞ İSLAM BİRLİĞİNDE

Nurettin Çelik’in konuşmasının ardında kürsüye çıkan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımıcısı Sinan Ejderoğlu, ‘’Ülkemiz ve teşkilatımız Necmettin Erbakan Hoca'mızı çok arıyor. Elbette biz de insanlığa büyük destek olacağız. Erbakan Hoca'mız bizlere birçok şey öğretti. Öncelikle üzerinde durduğu, bu kısa dünya hayatını kazanmanın bize yollarını gösterdi. Teşkilat prensiplerimizi beynimize çiviledi. Biz bugün burada büyük bir gayret ve heyecanla çalışırsak onun sayesinde çalışıyoruz. Ülkedeki insanlara akademisyenlere yol gösterdi ve birlik beraberliği bize öğretti. Büyük kararlığımız, inancımızdan geliyor. Bize maneviyatçı olmayı öğretti. Erbakan Hoca'mızın gösterdiği bu yoldan asla ayrılmayacağız. Ülkemizin şu anki siyasetçileri Erbakan’ın haklı olduğunu ve doğru olduğunu söylüyorlar. İslam Birliği'nin kuruluşu, dış politikanın bu keşmekeşten kurtulmasının tek yoludur. Suriye’deki karışıklığın tek sebebi var. Amerika oradan çıksın ve Suriye düzelsin. Suriye’de ve bütün Müslüman coğrafyalarda yaşanan sıkıntıları sadece ve sadece Saadet Partimizin şahsiyetli siyaseti çözer. ABD ile görüşmek bu sorunu düzeltmez. Bu sorunların çözülebilmesi için İran, Irak, Suriye, Mısır, Pakistan ve diğer İslam ülkelerinin biraya gelmesi ve birlik sağlanması gerekmektedir. Ülkemizin Saadet Partisi’ne ve onun şahsiyetli siyasetine, dış politikasına ihtiyacı var. Vakti zamanında tüm Anadolu’nun kalkınmasını sağlayan Erbakan Hoca'mızın maddi kalkınma planı vardı. Bu iktidar bunu yapamıyor. Tank yapsınlar, fabrika yapsınlar. Yeter ki bu milleti güçlendirsinler. Ama bu ülke kaybediyor ve biz üzülüyoruz. 2019'da iktidara geldiğimizde tüm sorunları çözeceğiz ve ülkemizi kalkındıracak hamlelerle, projelerle ülkemizin yeniden güç kazanmasını sağlayacağız.’’ İfadelerini kullandı.