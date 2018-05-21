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Saddet için ev ev dolaşıyor

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili aday adayı Zeynep Nida Kanpara, 24 Haziran seçimleri için ev ziyaretlerinde bulunuyor.

Saddet için ev ev dolaşıyor

21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:49

 O İSİM SAADET İÇİN EV EV DOLAŞIYOR

Erken seçim tarihinin ilan edildiği günden itibaren kolları sıvayan Saadet Partisi, milletvekili aday adaylarıyla da saha çalışmalarını hızlandırdı. Kocaeli’nin önde gelen ailelerinden, Kanpara ailesinin kızı Zeynep Nida Kanpara, Saadet Partisinden milletvekili aday adayı olmuştu. Başvurusunu yaptığı günden beri sahadaki çalışmalarına başlayan Kanpara, geçtiğimiz gün de Çayırova’da ev ziyaretlerinde bulundu. Ziyaret esnasında bayanlarla sohbet ederek Saadet iktidarının gerekliliğine vurgu yapan Kanpara; “İnsanlarla yaptığım görüşmeler Saadet iktidarının müjdecisi olmaktadır. Milletimizin bu seçimde beklenen değişimi gerçekleştirecek ve bu zillete son verecektir.” dedi.
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