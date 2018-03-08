Sağlıklı Yaşam projesiyle Bir Araya Geldiler

Belirli zamanlarda haftada bir yada iki gün gerçekleştirilen ve Kuştepe Ormanı’ndan startı verilen sağlıklı yaşam yürüyüşü Çayırova’nın akciğerleri olan ve doğal güzelliğiyle spor severler ilçenin en önemli yürüyüş parkurlarından bir haline gelen Kuştepe Ormanı, Küçük Vadi ve Çağdaşkent Parkından geçilerek tamamlandı. Hafif yağmur altında uzman spor eğitmenleri kontrolünde gerçekleşen yürüyüşe okullardan öğrencilerde katıldı.
Başkanlar Kadınlara Karanfil Hediye Etti
Hem gençlere örnek olmak hem de Çayırova’da spor yapan bir nesil oluşturmak ve sporun bir yaşam tarzı olarak hayatımızda yer alması adına gerçekleşen sağlıklı yaşam yürüyüşünün güne zinde başlama adına önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şevki Demirci, yürüyüş sonunda katılımcılara karanfil hediye etti. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte belediye sosyal tesislerinde gerçekleşen kahvaltı sonrası kadınlar günü etkinliği çerçevesinde karanfillerle katılımcılara süprizler yapan Karaosmanoğlu ve Demirci, tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Gününüde kutladı.