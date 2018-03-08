Sağlıklı Yaşam projesiyle Bir Araya Geldiler

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin “Sağlıklı Yaşam” projesi kapsamında belirli aralıklarla düzenlediği sağlıklı yaşam yürüyüşünün bir yenisi daha gerçekleştirildi.

8 Mart Kadınlar Gününe özel olarak Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun teşrifleriyle gerçekleştirilen ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yürüyüşe Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve Gençlik Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin’de katıldı.





Belirli zamanlarda haftada bir yada iki gün gerçekleştirilen ve Kuştepe Ormanı’ndan startı verilen sağlıklı yaşam yürüyüşü Çayırova’nın akciğerleri olan ve doğal güzelliğiyle spor severler ilçenin en önemli yürüyüş parkurlarından bir haline gelen Kuştepe Ormanı, Küçük Vadi ve Çağdaşkent Parkından geçilerek tamamlandı. Hafif yağmur altında uzman spor eğitmenleri kontrolünde gerçekleşen yürüyüşe okullardan öğrencilerde katıldı.





Başkanlar Kadınlara Karanfil Hediye Etti



Hem gençlere örnek olmak hem de Çayırova’da spor yapan bir nesil oluşturmak ve sporun bir yaşam tarzı olarak hayatımızda yer alması adına gerçekleşen sağlıklı yaşam yürüyüşünün güne zinde başlama adına önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şevki Demirci, yürüyüş sonunda katılımcılara karanfil hediye etti. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte belediye sosyal tesislerinde gerçekleşen kahvaltı sonrası kadınlar günü etkinliği çerçevesinde karanfillerle katılımcılara süprizler yapan Karaosmanoğlu ve Demirci, tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Gününüde kutladı.