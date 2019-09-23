SAKODEF kongre yaptı!

YENİ BAŞKAN AVUKAT NAZAN BAŞOL CAN OLDU!
Tek liste ile gidilen seçimde yeni başkan Avukat Nazan Başol Can oldu. Yönetim kurulu üyeliklerine ise, Şakir Töngel, Mustafa Çavuş, Muammer Temizsoy, Nazım Kaplan, Hatice Taşdemir, Engin Can, Cemalettin Kuzubaş, Alattin Kayhan, İsa Uzun, Fatih Akkaya, Hıdır Başol, Zülfikar Şahin, Aşkın Köksal ve Gülsüm Yelekoğlu seçildi.
‘’YOLUMUZ AÇIK, ŞANSIMIZ BOL OSUN’’
Kongrenin sonunda teşekkür konuşması yapan yeni başkan Avukat Nazan Başol Can, “Federasyonumuz büyük emeklerle kuruldu, bizler bayrağı devraldık, hep birlikte çalışarak başarılı işler yapacağız. “Birlikte daha güçlüyüz” parolasıyla bu yolda yürümeye kararlıyız. Yolumuz açık şansımız bol olsun” dedi.