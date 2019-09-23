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SAKODEF kongre yaptı!

Samsun Kocaeli Dernekleri Federasyonu 1.Olağan Genel Kurulunu Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Federasyon başkanlığına Avukat Nazan Başol Can ve yönetimi seçildi.

SAKODEF kongre yaptı!

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:30

 Samsun Kocaeli Dernekleri Federasyonu 1.Olağan Genel Kurulunu 22 Eylül Pazar günü yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu başkanı Sezgin Gümüş, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu başkanı Metin Şenel, kurucu genel başkan Şakir Töngel ve çok sayıda davetli izledi.

YENİ BAŞKAN AVUKAT NAZAN BAŞOL CAN OLDU!

Tek liste ile gidilen seçimde yeni başkan Avukat Nazan Başol Can oldu. Yönetim kurulu üyeliklerine ise, Şakir Töngel, Mustafa Çavuş, Muammer Temizsoy, Nazım Kaplan, Hatice Taşdemir, Engin Can, Cemalettin Kuzubaş, Alattin Kayhan, İsa Uzun, Fatih Akkaya, Hıdır Başol, Zülfikar Şahin, Aşkın Köksal ve Gülsüm Yelekoğlu seçildi.

‘’YOLUMUZ AÇIK, ŞANSIMIZ BOL OSUN’’

Kongrenin sonunda teşekkür konuşması yapan yeni başkan Avukat Nazan Başol Can, “Federasyonumuz büyük emeklerle kuruldu, bizler bayrağı devraldık, hep birlikte çalışarak başarılı işler yapacağız. “Birlikte daha güçlüyüz” parolasıyla bu yolda yürümeye kararlıyız. Yolumuz açık şansımız bol olsun” dedi.

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