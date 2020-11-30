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Sarıcami Meydan Projesi’nde Çalışmalar Sürüyor

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği Beylikbağı Sarıcami Meydan Düzenleme Proje alanında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Sarıcami Meydan Projesi'nde Çalışmalar Sürüyor

30 Kasım 2020 Pazartesi 11:00

Sarıcami Meydan Düzenleme projesinde çalışmalar sürüyor. Yıkım, moloz kaldırma çalışmalarının ardından fore kazık işlemlerinin de tamamlandığı Sarıcami Meydan Düzenleme çalışmalarını yakından takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şantiye alanında incelemelerde bulundu. Temel tesviye betonun atıldığı Sarıcami Meydan Düzenleme Proje alanındaki çalışmaları yakından takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,  inceleme turunda yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.  Toplam 4 bin 370 metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanan proje kapsamında yer alacak cami 1050 kişilik cemaat kapasitesine sahip olacak. Çalışmaların sürdüğü Beylikbağı Sarıcami Meydan Düzenleme Projesi’nde; kültürel satış birimleri, derslikler, Kur’an kursu, taziye evi, abdesthane ve wc gibi donatılar da yer alacak.


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