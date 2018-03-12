Hürriyet,

“Seçim ittifakı, mühürsüz oy milli iradeyi yıkar”





298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi CHP’li Anaysa Komisyonu üyelerinin yoğun muhalefetine rağmen Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Anayasa Komisyonu olan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BU TEKLİF SANDALYE HIRSIZLIĞIDIR

MHP ve AKP tarafından sadece muhalefete değil, topluma dayatılan bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Özellikle partilerin oluşturacakları ittifakla ilgili yapılan düzenlemeler, MHP’nin baraj altında kalma korkusu ve AKP’nin de yüzde 51’i nasıl geçerim telaşından kaynaklanıyor. Baraj, zaten başlı başına demokrasinin önüne konulmuş bir engel. Şimdi bu engelin üzerine bir engel daha konuluyor ama ittifak kuran partiler lehine kolaylaştırılıyor, ittifak kurmayan partilerin önüne engel üstüne engel koyulmaya devam ediliyor. Örneğin 550 bin seçmen bir partiye oy verecek, ittifak nedeniyle milletvekili çıkaracak ama 5,5 milyon oy almış bir parti ittifak kurmadığı için Meclis’e giremeyecek. Hani milletin hakkı, eşit yarış, demokratik temsil, çoğulculuk nerede kaldı? 12 Eylül darbe yasalarıyla mücadele diye diye aslında o darbe yasalarına kocaman bir kucak açtılar ve sevgiyle kucaklaştılar ama adaletsizliğin dibine vurdular. Korkularına esir düştüler ve sandalye hırsızlığına başladılar” dedi

HİÇ Mİ VİCDANLARI SIZLAMAYACAK?

Yüzde 9 alan partinin meclise giremeyeceğini ama ittifak adı altında yüzde 3 bile alsa bir partinin meclise gireceğini de ifade eden Milletvekili Hürriyet, bu şekilde bir düzenlemenin demokrasi de büyük hasarlara neden olacağını da sözlerine ekledi. Açıklamasına devam eden Hürriyet, “Yüzde 9,9 alan parti sırf tek başına girdiği için vekil çıkaramayacak, yüzde 3 oy alan parti sırf ittifak kurduğu için o ittifakın nimetlerinden yararlanacak. Bundan da hiçbir rahatsızlık duymayacak, haksız kazanç elde ettim diye hiç ama hiç vicdanı sızlamayacak. Hak etmediği milletvekilini, oy almadığı hâlde çıkardığı milletvekilini nasıl göğsünü gere gere temsil ettirecek? Bu süreçte demokrasiye verilen hasarları telafi etmek çok zor olacak. Bu hırsızlığa "Evet." demek hiçbir vicdana sığmaz. Buna kim "Evet." derse desin gerçekten bir vicdanını sorgulasın, elini bir vicdanına koysun” şeklinde konuştu.

16 NİSAN REFERANDUMU HİLESİNİ YASALLAŞTIRIYORLAR

Seçim güvenliği ve mühürsüz zarfların kabul edileceği gibi düzenlemelerin de yanlış olduğunu ifade eden Anayasa Komisyonu üyesi Milletvekili Hürriyet, “Bir yandan, ittifaklar adı altında siyaseti kilitleyecek, demokrasi ve çoğulculuğu yok edecek, seçime ilişkin hükümler, seçimler baştan şüpheli, dolayısıyla sonuçları da güvensiz hâle gelecek. Bu teklifle Türkiye'nin geleceği kurgulanmakta, çoğulculuğu ve demokrasiyi yok ederek, mühürsüz referandumla kurulan tek adam rejimini tahkim etme ve milleti tek tipleştirme hedeflenmektedir. Mühürsüz oyların kabulü yasa dışı bir karardı, hukuksuzdu, suç unsuru bence barındırıyordu -bir hukukçu olarak da söylüyorum- ve ne yazık ki şu anda bu kanunlaştırılıyor. Aslında, bir anlamda itiraf da ediliyor yapılan yasa dışı uygulama teklifle birlikte. Mühür, bir pusulanın ve zarfın o sandık için hazırlandığının ve yine o sandıkta kullanıldığının kesin karinesidir. Bu mührü kaldırdığımızda, bir meşruiyet krizi yaratacak, hilenin önünü açacak ve seçim sistemimize ağır bir darbe vuracak. Özellikle de oy pusulalarının çok sayıda, seçmen sayısından daha fazla bastırıldığını düşünürsek bu fazla oy pusulaları kötü niyetli insanların eline geçerse bunların, hileli şekilde oy verilmesinin nasıl önüne geçeceğiz?” dedi.

MECLİSTE KARŞI KOYACAĞIZ