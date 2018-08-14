banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sedaş Bayram İçin Önlem Alıyor

SEDAŞ vatandaşların huzurlu bir Bayram geçirmesi için kesintisiz enerji hedefi ile hazır olduğunu ve vatandaşların olası kesintileri anında SEDAŞ ekiplerine iletebilmesi için 186 nolu telefon hattını 24 saat arayabileceklerini açıkladı.

Sedaş Bayram İçin Önlem Alıyor

14 Ağustos 2018 Salı 15:42

banner346

365 GÜN 24 SAAT ESASI İLE  186 HATTI ÇALIŞIYOR

SEDAŞ huzurlu bir bayram yaşanması adına bakım onarım ve elektrik şebeke yatırımları için planlanan 20-24 Ağustos tarihlerinde SEDAŞ’a ve 3.ncü şahıslara ait planlı kesinti talepleri tamamen iptal edildi.  SEDAŞ ekipleri ile gerekli tüm önlemleri aldı.  Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamlayan SEDAŞ, bayramın huzurlu bir şekilde geçmesi amacıyla  ekipleri ile alarm durumunda olacağını,  SCADA ve WFM Merkezleri ile şebeke operasyonlarının yönetileceğini belirtti. SEDAŞ yaptığı açıklamada olası arızalar için vatandaşların bildirimde bulunmak amacıyla 186 Hattından Gece Gündüz SEDAŞ Arıza Bildirim Hattına Ulaşılabileceklerine yer verdi. Sadece Bayram süresince değil yılın her günü ve gece gündüz 186 Nolu telefon hattından SEDAŞ müşteri temsilcileri ile SEDAŞ Çağrı Merkezinden hizmet verildiği belirtilerek, Alo 186 ve Çağrı Merkezine  vatandaşların  7 gün ve 24 saat boyunca ulaşabilecekleri, bildirimde bulunabilecekleri açıklandı.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

SEDAŞ Bayram tatili süresince İl ve Bölge Sorumlularının sorumlu oldukları bölgelerde olası arızalara hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlayacaklarını ve bu  kapsamda hazırlanan Nöbetçi Amir Listelerinin de  TEDAŞ ile paylaşıldığını bildirdi. SEDAŞ SCADA merkezinde oluşturulan kriz Merkezinden, TEDAŞ Kriz Merkezine (Ankara), ve ilgili Valiliklere anında aktarılacağına da dikkat çekildi.  Normal vardiya düzenine ilave olarak ihtiyaç duyulması halinde bakım ekiplerinin de arıza ekiplerine ilave edileceği, koltuk ambalarının 7/24 açık olacağı, araç ve gereç donanımı temini için de gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
ASELSAN, GOSB’da sunum yaptı! ASELSAN, GOSB’da sunum yaptı!
Akdağ’dan Millet Parkı’na Ziyaret Akdağ’dan Millet Parkı’na Ziyaret
Darıca'ya kapalı pazar! Darıca'ya kapalı pazar!
Bilgievleri’nden Muhteşem Kapanış Bilgievleri’nden Muhteşem Kapanış
Başkan Toltar Piknikçilerle Buluştu Başkan Toltar Piknikçilerle Buluştu
Başarılı Sporcular Köşker’in Konuğu Başarılı Sporcular Köşker’in Konuğu
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

ASELSAN, GOSB’da sunum yaptı!
Savunma Sanayimizin güçlü kuruluşu ASELSAN A.Ş. yetkilileri ile GOSB katılımcıları, GOSB Yönetim Merkezi...

Haberi Oku