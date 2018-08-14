Sedaş Bayram İçin Önlem Alıyor

SEDAŞ vatandaşların huzurlu bir Bayram geçirmesi için kesintisiz enerji hedefi ile hazır olduğunu ve vatandaşların olası kesintileri anında SEDAŞ ekiplerine iletebilmesi için 186 nolu telefon hattını 24 saat arayabileceklerini açıkladı.

365 GÜN 24 SAAT ESASI İLE 186 HATTI ÇALIŞIYOR

SEDAŞ huzurlu bir bayram yaşanması adına bakım onarım ve elektrik şebeke yatırımları için planlanan 20-24 Ağustos tarihlerinde SEDAŞ’a ve 3.ncü şahıslara ait planlı kesinti talepleri tamamen iptal edildi. SEDAŞ ekipleri ile gerekli tüm önlemleri aldı. Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamlayan SEDAŞ, bayramın huzurlu bir şekilde geçmesi amacıyla ekipleri ile alarm durumunda olacağını, SCADA ve WFM Merkezleri ile şebeke operasyonlarının yönetileceğini belirtti. SEDAŞ yaptığı açıklamada olası arızalar için vatandaşların bildirimde bulunmak amacıyla 186 Hattından Gece Gündüz SEDAŞ Arıza Bildirim Hattına Ulaşılabileceklerine yer verdi. Sadece Bayram süresince değil yılın her günü ve gece gündüz 186 Nolu telefon hattından SEDAŞ müşteri temsilcileri ile SEDAŞ Çağrı Merkezinden hizmet verildiği belirtilerek, Alo 186 ve Çağrı Merkezine vatandaşların 7 gün ve 24 saat boyunca ulaşabilecekleri, bildirimde bulunabilecekleri açıklandı.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

SEDAŞ Bayram tatili süresince İl ve Bölge Sorumlularının sorumlu oldukları bölgelerde olası arızalara hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlayacaklarını ve bu kapsamda hazırlanan Nöbetçi Amir Listelerinin de TEDAŞ ile paylaşıldığını bildirdi. SEDAŞ SCADA merkezinde oluşturulan kriz Merkezinden, TEDAŞ Kriz Merkezine (Ankara), ve ilgili Valiliklere anında aktarılacağına da dikkat çekildi. Normal vardiya düzenine ilave olarak ihtiyaç duyulması halinde bakım ekiplerinin de arıza ekiplerine ilave edileceği, koltuk ambalarının 7/24 açık olacağı, araç ve gereç donanımı temini için de gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.