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SEDAŞ BAYRAM İÇİN  ÖNLEMLERİNİ ALDI

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) kesintisiz ve kaliteli enerji akışını sağlamak için Ramazan Bayramı öncesinde yatırım ve bakım çalışmalarına hız verdi.

SEDAŞ BAYRAM İÇİN  ÖNLEMLERİNİ ALDI

23 Haziran 2017 Cuma 19:33

SEDAŞ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ODAKLI ÇALIŞIYOR
Ramazan Bayramında enerji kesintisi olmaması ve elektrik dağıtım sisteminde  olası enerji kesintilerine de anında müdahale için SEDAŞ gerekli önlemlerini aldı. SEDAŞ 2016-2020yıllarında toplamda 508 Milyon TL yatırım yapacak olup, şebeke yenileme ve kapasite artışı sağlarken, bölgesindeki kayıp kaçak mücadelesini de tüm hızıyla sürdürecek. Yatırım ve Bakım çalışmalarını şebekede planlı kesintilerle sürdüren SEDAŞ Bayram sonrası bu çalışmalarına ağırlık verecek. SEDAŞ, hiçbir şekilde bayram süresince “bildirimli kesinti” yapılmayacağını açıklarken, daha önce planlanan ve bu tarihleri kapsayan “bildirimli kesintileri”de iptal etti. Meydana gelebilecek arızalara anında müdahale etmek üzere görev alan “Acil Hizmet Ekipleri”ne “Bakım Ekipleri” takviye edilerek ekip sayıları arttırıldı.
ALO 186 HATTI BAYRAMDA DA 24 SAAT HİZMETTE
Bayram süresince 7/24 çalışarak şebeke hizmetlerini sürdürecek olan SEDAŞ,  Alo 186 Çağrı Merkezi ile 7 gün 24 saat taleplere yanıt verecek.  SCADA Kumanda merkezinden şebekedeki elektriğin uzaktan izlenmesi ve gerektiğinde müdahale edilmesi için 24 saat boyunca vardiyalı çalışan SCADA şebeke yönetimi sorumluları tarafından oluşan arızalar hızla sahaya iletilecek.
SEDAŞ, tüm planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını, Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirecek.  SEDAŞ, Bayram süresince 20 Bin kilometrekarelik yüzölçümü kapsayan görev alanında, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde 4 il 45 ilçe ve 766 köy ve 1344 mahalle de Şebeke Operasyon Birimleri ile arızalara anında müdahale etmek ve şebekede elektrik enerjisinin sürekliliğini sağlamak üzere vardiyalı ekipleri ve nöbetçi sorumlularla  çalışmaya devam edecek. Doğu Marmara Bölgesinde yaklaşık, 20.000 km² alanda, 3,4 milyon nüfusa, 9,5 milyar kWh elektrik dağıtımı yapan ve Türkiye’nin sayılı elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan SEDAŞ, 474 araç 1700 çalışanı ile hizmet veriyor.
 
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