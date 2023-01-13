GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SEDAŞ, Enerji Verimliliği Haftasında Çocuklarla Bir Araya Geldi

SEDAŞ, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Kocaeli, Sakarya ve Bolu’da anasınıfı ve ilköğretim öğrencileriyle buluştu. Toplamda 500 öğrencinin katıldığı etkinliklerde miniklere enerji kullanımında verimliliğin önemi anlatıldı.

SEDAŞ, Enerji Verimliliği Haftasında Çocuklarla Bir Araya Geldi

13 Ocak 2023 Cuma 21:48

 


İklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadelede enerjiyi verimli kullanmanın önemi her geçen gün artıyor. Enerjinin etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması, israfının önlenmesi ve çevrenin korunması amaçları doğrultusunda özellikle enerji şirketlerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bu amaçla, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Enerji Verimliliği Haftası’nda, Kocaeli, Sakarya ve Bolu’da anasınıfı ve ilköğretim düzeyindeki çocuklara gelecek için enerjiyi verimli kullanma ve tasarruflu tüketim bilincini geliştirmek için bilgiler aktardı.

Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’yi içine alan 20 bin kilometrekarelik alanda 3,8 milyon nüfus ve 2 milyonu aşkın müşteriye elektrik dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ, minik öğrencilere enerji verimliliğinin öneminden bahsetti. Enerji Verimliliği Haftası’nda düzenlenen etkinliklere toplamda 500 öğrenci katıldı.

SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü tarafından yapılan sunumlarda; miniklere enerjinin tüketim alanları, neden verimli kullanılması gerektiği ve küresel ısınmanın sebepleri ve doğan sonuçları anlatıldı. Enerjide tasarrufu sağlamaya yarayan ipuçlarının örneklerle gösterildiği etkinlikte öğrencilerin sorularına ve görüşlerine yer verildi. Sunum sonrası katılımcı öğrencilere enerji verimliliği ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.




 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
SedaşElektrik
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Antalya kampını tamamlayan Kocaelispor, hafta sonu oynanacak Kırklarelispor maçına bileniyor Antalya kampını tamamlayan Kocaelispor, hafta sonu...
Gazetecilik ve Belgeselcilik de 47 Yıl Geçmiş ..! Gazetecilik ve Belgeselcilik de 47 Yıl Geçmiş ..!
SOMALİ’DE BELGESELCİLİK HATIRALARIM SOMALİ’DE BELGESELCİLİK HATIRALARIM
Başkan Büyükgöz’ün 10 Ocak Mesajı Başkan Büyükgöz’ün 10 Ocak Mesajı
Genel Müdür Erkılınç’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı Genel Müdür Erkılınç’ın 10 Ocak Çalışan...
Başkan Büyükakın Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı Başkan Büyükakın Çalışan Gazeteciler Gününü...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Antalya kampını tamamlayan Kocaelispor, hafta...
Antalya kampını tamamlayıp kente dönen Kocaelispor, bugün Körfez Brunga Tesisleri’nde toplanarak hafta...

Haberi Oku