SEDAŞ leylekler için mücadele etti

Sadece Dilovası'nda değil göç yollarındaki Kartepe, Körfez, Darıca, Tuzla, Çayırova ve Gebze sınırları içinde de gece mola veren ve elektrik dağıtım şebekesinde direklere konan, direkler arasındaki iletkenlere tüneyen binlerce leyleğin elektrik akımına kapılıp ölmemesi ve bir yandan da enerji verebilmek için SEDAŞ ekipleri gece boyunca mücadele etti.

Mahalle sakinlerinin SEDAŞ Çağrı merkezini arayarak leylek istilasını haber vermesi ve bu sırada elektrik akımına da maruz kalan leyleklerin kesintilere neden olması nedeniyle, SEDAŞ İşletme Bakım ekipleri bölgede geceyi alarm halinde geçirdi ve gerekli önlemleri aldı.

“Direklerde yüzlerce leylek var” ihbarları

Her yıl aynı dönemlerde leyleklerin göç yolunda dinlenirken tanık olunan manzaralar, yeniden gerçekleşirken, SEDAŞ işletme Bakım Ekipleri de leyleklerin telef olmaması için önlem almaya çalıştı. Alınan bilgiye göre, Avrupa’dan Afrika’ya göç eden binlerce leylek, Kocaeli de Kartepe, Körfez, Darıca, Dilovası, Tuzla, Çayırova ve Gebze üzerinden göç ettikleri sırada elektrik direklerine ve şebekedeki elektrik iletkenlerine kondu. Durumu fark eden vatandaşlar, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Çağrı Merkezine bilgi verdi. Çağrı merkezine direklerin üzerinde yüzlerce leylek var ihbarları yağdı.

SEDAŞ gece vardiyası ekipleri gece boyunca alarmdaydı.

SEDAŞ leylekler ve enerji vermek için alarma geçti. İhbar noktalarına ve kesinti yaşanan yerlere ulaşan SEDAŞ işletme bakım ekipleri, leyleklerin ölmemesi için önlem alırken, şebekede kesilen enerji için de gece boyunca uzun süren bir mücadeleye giriştiler. Enerjinin sürekliliğini sağlamaya çalışan SEDAŞ ekipleri, leyleklerin can güvenliğini de göz önünde bulundurarak gerekli manevraları yapmaya çalıştılar. Aşırı leylek istilası yaşanan mahallelerde enerji vermek mümkün olmadı. Leyleklerin göç yollarına devam etmesinin ardından mahalle sakinleri enerjiye kavuştu.

SEDAŞ’a teşekkür ettiler

Vatandaşlar SEDAŞ ekiplerinin mücadelesine tanık olurken, doğal yaşama saygı gösteren SEDAŞ çalışanlarının yaklaşımına da teşekkür ettiler. SEDAŞ ekiplerinin cansiperane çalışmaları için vatandaşlar, “SEDAŞ çalışanları gece gündüz demeden, doğal yaşama saygı göstererek enerji vermek için sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Leyleklerin de zarar görmemesini sağlayarak uzun uğraşlar sonucu elektriği verdi” diye konuştular. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, leyleklerin yoğun göç zamanında elektrik direkleri ve trafolarda sorunlarla karşılaşılabildiğine dikkat çekti. Konuyu takip ettikleri ve ivedilikle çözümü için görüşmeler yaptıkları bilgisini de paylaştı.