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SEDAŞ, “Seninleyiz” projesinin ilk etkinliğini gerçekleştirdi

SEDAŞ, 2018 yılından beri yürüttüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çeken Fırsat Eşitliği projesinin çalışmalarına devam ediyor.

SEDAŞ, 'Seninleyiz” projesinin ilk etkinliğini gerçekleştirdi

23 Mayıs 2023 Salı 15:46

 


SEDAŞ çalışanlarının kız çocuklarının sportif başarılarının desteklenmesi ve spor branşlarında kız çocuklarının görünür olması amacıyla başlattığı “Seninleyiz” projesinin ilk etkinliğini Sakarya’da düzenlenen ulusal spor müsabakasında gerçekleştirdi.

Serdivan kapalı spor salonunda gerçekleşen “TAİ CHİ Türkiye Şampiyonası”na katılım sağlayan SEDAŞ çalışanı Serdar Karaca’nın 11 ve 14 yaşlarındaki milli sporcu kızlarına, SEDAŞ gönüllüleri tarafından manevi ve taraftar desteği verildi. 

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen ve 81 ildeki sporcuların kıyasıya yarıştığı müsabakalarda SEDAŞlı Serdar Karaca’nın milli sporcu kızları Ecrin ve Nisa Karaca'ya karşılaşma boyunca manevi destek veren SEDAŞ gönüllüleri; “Spor Eşitliktir”, “Kız çocuklarımızın sportif başarıları ile gurur duyuyor, toplumsal cinsiyet eşitliğini önemsiyoruz” ve “Milli sporcularımıza başarılar dileriz” pankartları ile manevi destek verdiler.

Kız çocuklarının spor branşlarında daha fazla görünür olması ve desteklenmesi amacı ile “Seninleyiz” projesini hayata geçirdiklerini belirten SEDAŞ yetkilileri, ulusal ve uluslararası müsabakalarda yarışacak olan SEDAŞ çalışanlarının kız çocuklarına taraftar desteği vereceklerinin altını çizdi. 

Yaklaşık 500 milli sporcunun katıldığı müsabakalarda Nisa Karaca “TAİ CHİ Türkiye Şampiyonası” Minikler Taıchıquan Türkiye 1’incisi ve Ecrin Karaca Yıldızlar Taıchıquan Türkiye 2’ncisi olarak podyumda yerini aldı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, kız çocuklarını önemseyen ve hassasiyet gösteren projeyi hayata geçirdikleri için SEDAŞ yetkililerine teşekkür etti.

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