SEDAŞ’IN ENERJİ ELÇİSİ OLDULAR

SEDAŞ Proje kapsamında bu yıl da SEDAŞ çalışanlarının verdikleri enerji verimliliği eğitimleri ile 1500 öğrenciye ulaşacak.

SEDAŞ Geleceğin Enerji Tasarrufu Temsilcilerini Yetiştiriyor.

SEDAŞ, enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını desteklemek amacıyla "Enerjimi Verimli Kullanıyorum. Ülkeme de aileme de kazandırıyorum” sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile enerji tasarrufunun önemine dikkat çekmeye bunu anlatırken elektriğin güvenli kullanımına da dikkat çekmeye devam ediyor.

Elektriğin Güvenli Kullanımını Öğreniyorlar

SEDAŞ, çocuklara enerji tasarrufunu anlatırken, sosyal sorumluluğu kapsamında elektriğin güvenli kullanımına da dikkat çeken sunumlar yapıyor. Ülkemizin enerji alanında en önemli konularından biri olan enerji verimliliği hakkında kamuoyunda ve geleceğin enerji elçileri ilkokul öğrencilerinde enerji tasarruf algısını uyandıran ve yaygınlaştıran "Enerjimi Verimli Kullanıyorum. Ülkeme de aileme de kazandırıyorum” projesi kapsamında, SEDAŞ’ın eğitim salonunda bir araya gelen ilkokul öğrencilerine enerji verimliliği ve elektriğin güvenli kullanımı eğitimleri verildi.

Elektrikte Tasarruf Yöntemlerini Öğretecekler

Minik tüketicilere, elektriği çevremiz, geleceğimiz, hem kendi, hem de ülkemizin bütçesi için verimli kullanmamız gerektiği hakkında bilgiler verildi. Enerjinin verimli kullanılması için, led ve tasarruflu ampul kullanılması, sensörlü (harekete duyarlı) lambalar kullanılması, A++ sınıfı daha az enerji kullanan tasarruflu elektrikli cihazların kullanılması, buzdolabının kapağının uzun süre açık tutulmaması, sıcak kabların buzdolabına konulmaması, fırının çalışırken kapağının sık sık açılmaması, ütünün veya tost makinasının erken fişten çekilerek üzerindeki ısıdan yararlanılması, bulaşık makinası ve çamaşır makinasının düşük ısı ile tam kapasite çalıştırılarak kullanılması, elektrikli cihazlar kapatılınca mutlaka fişinin prizden çekilmesi ve uyku modunda da enerji tüketmelerinin önüne geçilmesi, kombinin ısı derecesinin birkaç derece düşük tutulması, oturulan binaların dış cephesinin yalıtım malzemeleri ile giydirilmesi ile bu konulara dikkat edilerek enerjide tasarruf sağlanabileceği anlatıldı. Ayrıca SEDAŞ’ın faaliyetleri, evde ve ofiste elektriğin güvenli kullanımı, çalışanların aldığı iş güvenliği önlemleri ile Alo 186 telefon hattı hakkında da bilgiler verildi. Öğrenciler, kendilerine yapılan sunumları dikkatle dinledi ve sorular sordular. Öğrendiklerini uygulayacaklarına, kardeşlerine, anne ve babalarına anlatacaklarına söz verdiler.