SEDAŞ’ın Kocaeli’de İftar Buluşması

SEDAŞ Kocaeli il ve ilçelerinde görev yapan çalışanları, iftar yemeğinde birlik ve beraberlik içinde örnek bir organizasyonla bir araya geldi.

SEDAŞ’ın geleneksel olarak her yıl Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Gebze İşyerlerindeki 1700 çalışanı için ayrı ayrı organize ettiği iftar programlarından biri daha Kocaeli’de gerçekleşti.

Birlik ve beraberlik içinde

Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ve Avrupa'nın 10 büyük enerji şirketi arasında gösterilen CEZ Group'un stratejik ortaklığıyla hizmet veren SEDAŞ ailesi iftar yemeğinde bir araya geldi. SEDAŞ yöneticileri Kocaeli ilinde görev yapan çalışanlarıyla Wellborn Otelde samimi ve manevi zenginliğiyle dikkat çeken örnek bir organizasyonu gerçekleştirdiler. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven’in hoş geldiniz karşılama konuşması ile başlayan iftar programı ezanın okuması ile yenilen yemekler ve içilen çaylarla, farklı departmanlarda görev yapan arkadaşların iftar organizasyonunu neşe ve bol sohbet içinde geçirmesi ile sürdü. Çalışanlar, Ramazan ayında manevi yönüyle de değer kazanan bu organizasyona katılmak ve bir araya gelmekten, birlik beraberlik içinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.

400 Çalışan Katıldı

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven ve Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk’ün, Kamu İlişkileri Koordinatörü Yunus Bekircan’ın iftar programı süresince çalışanlarla tek tek iletişim kurduğu organizasyon, samimi bir ortamda ve neşe içinde geçti. Güven’in ev sahipliğini yaptığı programa, Cez Group Türkiye Temsilcisi Petr Dokladal, Akenerji Hukuk Müşavirliğinden Ivan Nechvatal, SEDAŞ İcra Başkan yardımcısı Petr Zachoval, SEDAŞ Regülasyon Direktörü Yeşim Meltem Şişli, TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu ve TES-İŞ Şube Yöneticileri ile SEDAŞ grup müdürleri, departman müdürleri ve yaklaşık 400 çalışan katıldı.

Bayram Tebriği

Katılımcılarla yakından ilgilenen Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven katılım sağlayan ve organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederken, “SEDAŞ büyük bir aile. Çalışma

arkadaşlarımızla manevi anlamı büyük olan böyle bir günde bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu aileyi oluşturan sizlerin daha nice yıllar en güzel günlerde bayramlara ulaşmanızı, bayramı aileleriniz, sevdikleriniz, dost ve arkadaşlarınız ile sağlık ve mutluluk içinde geçirmenizi diliyorum.” dedi.