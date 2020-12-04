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SEDAŞ’ta Online İşlemler Daha Hızlı Daha Kolay

Pandemiyle mücadele kapsamında hafta başından bu yana yeni önlemler uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden gündeme gelirken, SEDAŞ online çözümleriyle hızlı ve güvenilir işlem imkânı sunuyor.

SEDAŞ'ta Online İşlemler Daha Hızlı Daha Kolay

04 Aralık 2020 Cuma 15:12

 Salgın dönemi boyunca, enerji ihtiyacının her an karşılanabilmesi amacıyla 7/24 sahada bulunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), dijital dünyada da kesintisiz hizmet sunuyor. Online portalları kullanan aboneler, evlerinden çıkmadan tüm işlemleri kolayca ve güvenilir biçimde gerçekleştirebiliyor.

 

20 bin kilometrekarelik alanda, 3,7 milyon nüfus ve 1,9 milyon aboneye elektrik hizmeti sağlayan SEDAŞ, müşteri memnuniyeti ve toplum sağlığı odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde yapılan pek çok işlem, dijital kanallarda daha hızlı ve güvenli biçimde tamamlanabiliyor.

 

Aboneler, 186 numaralı Müşteri İletişim Hattının yanı sıra; Google Play ve App Store’dan ücretsiz indirilebilen “SEDAŞ Mobil” uygulaması, SEDAŞ websitesi üzerinden ulaşabilen canlı Web Chat hattı ve 0(530) 9 19 19 19 numaralı “SEDAŞ Whatsapp Hattı” üzerinden SEDAŞ’a en kısa sürede ulaşabiliyorlar. Ayrıca; enerji bağlantısı, şebeke, sayaç ve sokak aydınlatmalarıyla ilgili talepler, arıza ihbarları, bakım ve onarım talepleri, kaçak tahakkuk işlemleri ve itirazları www.sedas.com web sitesinde yer alan Bireysel Müşteri İşlemleri kısmından kolaylıkla iletilebiliyor.

 

MHM’lere HES Kodu ile girilebilecek

 

SEDAŞ’tan yapılan açıklamada; pandemi tedbirleri kapsamında, tüketicilerin SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerine sırayla ve HES Kodu sorgulaması ile giriş yapılabileceği belirtildi. Açıklamada Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de bulunan toplam 21 operasyon noktasında bulunan Müşteri Hizmetleri Merkezlerinin tümünde uygulamanın geçerliği olduğu ifade edildi.

 

Cep telefonlarına indirilebilen “Hayat Eve Sığar” ve E-Devlet üzerinden ilgili bölümlere girilerek HES kodu oluşturulabiliyor. Ayrıca, HES yazıp, aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini yazıp, 2023’e SMS atan herkes kolayca HES kodunu görebiliyor.








 

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