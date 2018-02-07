SEDAŞ’tan iş güvenliği önlemleri

Her yıl yüzlerce iş kazasının yaşanması ve bu kazalarda yılda 2 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesi, şirketlerin bu konuda daha fazla önlem almasını ve kazaları azaltmak için İş Güvenliği konularında daha fazla çalışma yapmalarına neden oluyor. Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli bölgesinde 3,5 milyon nüfusa ve 1,7 milyon haneye elektrik dağıtım hizmeti veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) iş güvenliği kültürünü topluma yaygınlaştırmak hedefiyle, olası iş kazalarının önlenmesiyle ilgili sosyal sorumluluğunu Meslek Liselerine taşıdı.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, Sakarya da Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde SEDAŞ tarafından düzenlenen iş güvenliği eğitim seminerinin, SEDAŞ’ın bu konunun toplumda yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir çalışması olduğunu belirterek, “Eğitim semineri ile elektrik işlerinde görev yapacak gençlere iş güvenliğinin önemi ve hayatta kalmanın 10 altın kuralının neler olduğu hakkında İş Güvenliği uzmanlarımız tarafından çok önemli bilgi paylaşımlarında bulunuluyor” dedi.

Güven, geçen yıl yaşanan iş kazaları sonucu 2006 işçinin hayatını kaybettiğini ve bu iş kazalarında enerji sektöründen 65 kişi bulunduğunu ifade ederek, “Dikkat çalışanları hayatta tutar. Çalışmaya başlamadan önce enerjinin olmadığından emin olmak veya kişisel koruyucu donanımları kullanmak, çalışılacak alanda gerekli önlemleri almak, çalışanı ve çevredekileri de tehlikelerden korur. SEDAŞ bu anlamda 10 Altın kuralını iş hayatının olmazsa olmazı olarak belirledi. Bu bizim anayasamız gibi. Her Sedaşlı bu kurallara harfiyen uymak zorunda” diyerek kuralları anlattı.

EPDK’nın da iş kazalarının önlenmesi konusunda elektrik dağıtım şirketlerini teşvik ettiğini vurgulayan Güven, “SEDAŞ’da son 8 yıldır ölümlü iş kazası yaşanmadı. Geçen yılı da kazasız atlattığımız için EPDK tarafından bu konuda uygulanan ödül sisteminden SEDAŞ’ta yararlanacaktır. Ancak bizim için en büyük ödül tüm çalışanlarımızın sevdikleri ile birlikte sağlıklı bir şekilde hayata sarılmalarıdır” diye konuştu.

SEDAŞ öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce iş sağlığı ve güvenliği kültürüne katkı sağlamalarını teşvik amacıyla başlattığı “İş güvenliğinde meslek lisesi öğrencileri ile el ele” projesini uygularken Sakarya Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine “Kişisel Koruyucu Donanımlar” ve elektrik dağıtım saha çalışmalarında kullanılan güvenlik ekipmanlarının can güvenliği açısından ne kadar önemli olduğu hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

10 Altın Kural: