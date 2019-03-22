Sedaş'tan İş Güvenliği Uyarısı

Jeneratör kullanan tesislerin dikkatini çekecek bir bilgilendirmede bulunurken, Jeneratörler için Enversör şalterler yerine, otomatik transfer şalter kullanılmasının can ve mal emniyeti için önemine dikkat çekti.

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) yöneticileri yaptıkları açıklamada, “Jeneratör tesisinde ana şebekenin geri beslenmesini önleyecek tüm tedbirler alınmış olmalıdır. Özel trafolu aboneler, trafo ana şalteri ile jeneratör enversör sistemi arasına, alçak gerilimden beslenen aboneler şebeke girişi ile yük ve jeneratör arasına, mutlaka enversör sistemi, otomatik transfer şalteri koymalıdır. Sistem, şalterin biri açıldığında diğeri kapanacak şekilde dizayn edilecektir. Buna göre tesisin geçici kabulü yapılacak ve geçici kabul tutanağı tanzim edildikten sonra jeneratör kullanımı yasal olarak yapılabilecektir. Bu yasal zorunluluğun yerine getirilmesi çok büyük önem arz etmektedir” dedi.

JENERATÖRÜ DİREKT FİŞE TAKMAYIN

SEDAŞ yöneticileri ayrıca “Jeneratörünüzün fişini doğrudan evdeki prizlere kesinlikle takmayın. Böyle bir durumda jeneratör şehir elektriği ile doğrudan karşı karşıya kalır ve bu farklı yapılardaki fazlar, kısa devre yaparak hem jeneratöre hem de çevresindeki insanlara ciddi zararlar verebilir.” uyarısında bulundular.

JENERATÖRDE ENVERSÖR SİSTEMLERİ KULLANILMALI

SEDAŞ’ın kamuoyunun dikkatini çekmek üzere hazırladığı açıklamasında; Jeneratörlerin enerji kesintisi olduğunda, devreye alınırken, jeneratörün şebekeye kesinlikle enerji vermemesi ve besleyeceği alıcılara enerji vermesi gerektiğine dikkat çekildi. Jeneratör tesisatında enversör sistemlerin ve otomatik transfer şalterin olması sayesinde sadece jeneratörün, bağlı olduğu tesisata enerji vereceği aksi halde bunun can ve mal kaybına yol açabileceği ifade edildi.

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan açıklamada, . Jeneratörün şebekeye bağlandığı noktadaki transfer sistemlerinin ortak adının enversör sistemi olarak adlandırıldığı belirtilerek, “Enversör sistemlerin en kritik ekipmanı; iki kaynağın aynı anda aynı hattı beslemesi durumunda meydana gelebilecek faz çakışmasını engellemek amacı ile kullanılan mekanik kilittir. Böylece, gerek kumandayla ilgili gerekse de insan kaynaklı hata olsa da enversör sistem sayesinde asla iki kaynak aynı anda aynı hattı beslemez. Bir kısa devre yaşanmaz. Manuel kumandalı enversör şalterler yerine, otomatik transfer şalterlerinin kullanılması daha güvenlidir.” açıklamasında bulunuldu.

JENERATÖRÜN PROJESİ VE KABULÜ OLMALI

SEDAŞ yöneticilerince yapılan açıklamada, izinsiz olarak kurulan ve geçici kabul işlemi yapılmamış “Jeneratör Tesislerinin” kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtildi. SEDAŞ yöneticileri yapılan uyarıda; Proje ve standartlara uymayan, usulsüz bağlantılar taşıyan jeneratörlerin, elektrik kesildiğinde beslemesi istenen tesisatın yanında, şehir şebekesine de enerji vermesi durumunda, çok büyük riskler oluşacağı, elektrik hatlarında görev yapan SEDAŞ personelinin çarpılabileceği ve ölümle sonuçlanabilecek iş kazalarının yaşanabileceği söylendi.

JENERATÖR ŞEHİR ŞEBEKESİNE ELEKTRİK VERMEMELİ

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada şu konulara dikkat çekildi. Açıklamada; "Kurumumuz bilgisi dışında jeneratör tesisleri kurulduğunda, bu tesislerde gerekli tedbirlerin alınmaması ve yasal şartların sağlanmaması nedeniyle, jeneratör çalıştırıldığında şebekeye geri besleme yapmakta, bunun sonucunda can ve mal kayıplarının meydana gelme riski her zaman bulunmaktadır. Jeneratör tesisi kurulduğu takdirde; 02.09.1988 tarihli ve 19917 sayılı Resmi Gazete'nin 'Elektrik Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör tesisleri ile ilgili Ruhsat Yönetmenliği' 22. Maddesinde “Bakanlıktan izin almadan kurulan ya da izinleri geçersiz sayılan elektrik enerjisi üretim ve iletim tesislerini (Dizel Generatör, Türbin-Generatör vb.) işletmesi yasaktır. Bakanlık yetkililerince tespit edilmeleri durumunda (Belediye ya da TEK görevlileri sayaç okuma sırasında izinsiz Dizel-Generatör tesisinin olup olmadığını denetler), bu gibi tesisler Bakanlığın görevlendireceği elemanlar veya yetkili kimseler tarafından mühürlenerek çalıştırılmaları önlenir. Bakanlık gerekli görürse bu tesislerin sistemden beslenmesini önleyici önlemlerde alabilir. Bu işlemler Bakanlığın yazılı isteği üzerine Mülki İdare Amirliklerimce görevlendirilecek elemanlar tarafından yerine getirilerek Bakanlığa bilgi verilir” denilmektedir. Bakanlıktan izin almadan kurulan ya da izinleri geçersiz sayılan elektrik enerjisi üretim ve iletim tesislerini (Dizel-Generatör, Türbin-Generatör vb.) işletilmesi yasaktır.

“YETKİLİ FEN ADAMLARINDAN HİZMET ALIN”

SEDAŞ yetkilileri, “Kullanma ve bakım el kitabında belirtilen periyodik bakım talimatlarına mutlaka uyulması, Jeneratörlerin, elektrik kesintisi olmasa bile en az ayda bir kere 10-15 dakika çalıştırılması, ancak Jeneratörlerin elektrik tesisatında doğru şekilde yer alması konusunda mutlaka yetkili elektrikçiler ve serbest müşavir mühendislerden hizmet alınması” uyarısında bulundular.