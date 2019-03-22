Sedaş'tan Örnek Uygulama

SEDAŞ elektrik dağıtım sektöründe iş güvenliği kültürünün yaygınlaşmasına ve paydaşlarının da bilgilenmesi ve bilinçlenmesine katkı sağlayacak çalışmaları sürdürmeye devam ediyor.

SEDAŞ’ın tasarım ve baskısını yaptırdığı İş Güvenliği (föyü) broşürü, iş hayatında en çok iş kazası yaşanan inşaat sektöründe, görev yapanlara bilgi vermesi, iş güvenliği kültürüne hizmet etmesi için SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde paylaşılmaya başlandı.

KULLANMAK İSTEYEN HERKES İNDİREBİLİR

“İnşaatlarda Elektriğe Bağlı Kazaların Yaşanmaması İçin Alınacak Önlemler” isimli bir broşür, SEDAŞ İşletme Bakım Sorumluları, İSG uzmanları ve kurumsal iletişimcilerin katkıları, tasarım ve içerik mesajları ile hazırlanarak, kamuoyunda iş güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasına ve elektriğin güvenli kullanımına katkı sağlamak üzere www.sedas.com web sayfasında kurumsal yayınlar bölümünde yerini aldı. Bu broşürde, 29 ayrı maddede inşaatlarda önlem alınması gereken hususlar, karşılaşılabilecek iş kazası riskleri, elektrikle ilgili nelerin yapılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiği de tüm ayrıntılarıyla belirtiliyor.

https://www.sedas.com/tr-tr/BasinOdasi/PublishingImages/Kaza_Tedbir.pdf

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada; “Bilgi paylaşıldıkça fayda sağlar.” denilerek, dünyanın her yerinden bu tasarlanan çalışmaya sedaş’ın web sayfasından ulaşılabileceği ve indirilebileceği, eğitim amaçlı kullanılabileceği belirtildi.

TASARIM İÇİN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

İnşaat işlerinde görev yapanlara, elektrik enerjisiyle ilgili bilgi, iş güvenliği bakış açısı kazandırmak, her zaman için güvenlik önlemi alarak çalışma yapmaları konusunda bir iş kültürü oluşturmak ve yaptıkları işte iş güvenliği ile farkındalık yaratmalarına, güvenli alanlar oluşturmalarına katkı sağlamak üzere, SEDAŞ tarafından zengin bir bilgi içeriği ile tasarlatılan broşürün yayımlanmasında emeği geçen tüm çalışanlara, SEDAŞ yönetimince teşekkür edildi.