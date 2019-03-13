SEDAŞ’tan Yarışmaya Davet

SEDAŞ’ın son başvuru tarihi 29 Mart 2019 olan ve bu yıl dördüncüsü hayata geçirilen ‘’Ödüllü Proje Fikri Yarışması’’ kapsamında, SEDAŞlı yöneticiler, GTÜ (Gebze Teknik Üniversitesi) öğrencileriyle bir araya geldi.

SEDAŞ, “Projesi İyi Olan Kazansın” sloganıyla başlattığı, “Toplum İçin Yeni Teknolojiler” temasıyla sürdürülebilir olmasını sağladığı “Proje Fikri Yarışması” kapsamında; öğrencilere ilham kaynağı oluşturabilecek projelerini tanıttı. SEDAŞ ekibi, elektrik dağıtımında kullanılan bilişim teknolojileri, SCADA Projesi, OSOS Projesi ve SAP WFM Projesi, GİS entegrasyonu, elektrik dağıtım sektöründe yeni teknolojileri, ayrıca insan kaynakları bakış açısıyla öğrencilerin gelecekte istihdama yönelik atacakları adımlar sırasında dikkat edecekleri püf noktalarını, geniş bir yelpazede öğrencileri bilgilendirmek ve bu konuları ayrı ayrı anlatmak üzere Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Bu buluşmada SEDAŞ ayrıca, “Fırsat Eşitliği” Projesi hakkında da GTÜ öğrencileri ve akademisyenlerini bilgilendirdi.

SEDAŞ’IN YARIŞMASI 6 ÜNİVERSİTEYİ KAPSIYOR

SEDAŞ elektrik dağıtım sektöründe faaliyet alanını kapsayan 4 İlde yer alan Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sakarya Uygulamalı bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Düzce Üniversitesi (DÜ) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencilerinin geleceklerine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı projenin başvurusunun SEDAŞ web sayfasından katılma rehberindeki koşullar kapsamında çok kolay bir şekilde yapılabileceği ve son başvuru tarihinin 29 Mart 2019 olduğu öğrencilerle paylaşıldı.

GTÜ’DEN SEDAŞ EKİBİNE TEŞEKKÜR

GTÜ’de yapılan etkinliğe, SEDAŞ Şebeke Yönetimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi, SEDAŞ Şebeke İşletme Hazırlık ve Değerlendirme Müdürü Selçuk Fasal, Dengeleme ve Teknik Kayıplar Müdürü Halit Yılmaz, İnsan Kaynakları İşe Alım Sorumlusu Demet Çap, SEDAŞ Acil Hizmetler Sorumlusu İlyas Volkan Turan, Proje Yönetimi ve İş Geliştirme Sorumlusu Ayfer Özer, Proje Yönetimi ve İş Geliştirme Uzman Yardımcısı Elif Aslan, SEDAŞ Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı Faruk Bezci katıldı. Panel sonrası Gebze Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve Robotik ve Otomasyon Kulübü’nün yönetici öğrencileri tarafından SEDAŞ’a teşekkür plaketi verdi.



Yarışmaya başvurular www.sedas.com web sayfasından yapılabiliyor.