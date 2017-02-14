Şehidimizin naaşı Kocaeli'ye getirildi

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in naaşı Kocaeli'ye getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenaze aracı ile Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, burada düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla baba ocağı Darıca'ya uğurlandı. Düzenlenen törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Turgay Ergin, 5. Zırhlı Tugay komutanı tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Büyükşehir belediye Başkan Yardımcısı Mehmet durdu Yetkinşekerci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Birol Ülger, şehit yakınları ve askeri erkan katıldı.

DARICA'YA GETİRİLDİ

Gaziantep'ten uçakla Sabiha Gökçen Havaalanı'na getirilen şehidimiz Murat Tevlim'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzuna alınarak cenaze nakil aracına taşındı. Tevlim'in naaşı cenaze aracına taşınıp, Darıca'ya getirildi. Şehidimiz Murat Tevlim'in cenazesi yarın(Çarşamba) öğle namazını müteakip Darıca Nenehatun Mahallesi'nde bulunan Özbay Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.