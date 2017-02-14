GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehidimizin naaşı Kocaeli'ye getirildi

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in naaşı Kocaeli'ye getirildi

Şehidimizin naaşı Kocaeli'ye getirildi

14 Şubat 2017 Salı 22:16

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenaze aracı ile Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, burada düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla baba ocağı Darıca'ya uğurlandı. Düzenlenen törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Turgay Ergin, 5. Zırhlı Tugay komutanı tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Büyükşehir belediye Başkan Yardımcısı Mehmet durdu Yetkinşekerci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Birol Ülger, şehit yakınları ve askeri erkan katıldı.

 

20170214aw984113_03.jpg

20170214aw984113_04.jpg

 

DARICA'YA GETİRİLDİ

Gaziantep'ten uçakla Sabiha Gökçen Havaalanı'na getirilen şehidimiz Murat Tevlim'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzuna alınarak cenaze nakil aracına taşındı. Tevlim'in naaşı cenaze aracına taşınıp, Darıca'ya getirildi. Şehidimiz Murat Tevlim'in cenazesi yarın(Çarşamba) öğle namazını müteakip Darıca Nenehatun Mahallesi'nde bulunan Özbay Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Şehidimizin Naaşı Kocaeliye Getirildi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli için çok önemli deprem açıklaması Kocaeli için çok önemli deprem açıklaması
1 çocuk annesi kanser kurbanı oldu 1 çocuk annesi kanser kurbanı oldu
Şehidimizin cenaze programı belli oldu Şehidimizin cenaze programı belli oldu
İLK TEMATİK LİSESİNİN PROTOKOLÜ İMZALANDI! İLK TEMATİK LİSESİNİN PROTOKOLÜ İMZALANDI!
KOCAELİ'de VURULDU AĞZINI BIÇAK AÇMADI! KOCAELİ'de VURULDU AĞZINI BIÇAK AÇMADI!
REİNA KATLİAMINI KİM PLANDI! REİNA KATLİAMINI KİM PLANDI!
Yukarı Çık

Kocaeli için çok önemli deprem açıklaması
Prof. Dr. Şerif Barış, Marmara'nın içerisinde deprem üretebilecek çok farklı bölgeler olduğunu belirtti,...

Haberi Oku