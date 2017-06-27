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Şehit Halisdemir müzesi şekilleniyor

15 Temmuz gecesi şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir için memleketinde müze inşa ediliyor.

Şehit Halisdemir müzesi şekilleniyor

27 Haziran 2017 Salı 13:48

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz’da şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir için müze oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi’nde Kahraman şehit için müze binası inşa ediliyor. Türk Bayrağı formunda yapılacak olan müze gençlik merkezi olarak da kullanılacak. Kaba inşası tamamlanan yapının çatı ve duvar çalışmaları devam diyor.
 
MÜZE VE GENÇLİK MERKEZİ
Toplam 500 metrekare inşaat alanı olan müze ve gençlik merkezi binası zemin ve bir kat şeklinde yapılıyor. Yapıda Halisdemir’in özel eşyalarının sergileneceği Müze bölümü oluşturulacak. Müzede 15 Temmuz belgeselinin yayınlanacağı seyir odası ve dinlenme alanları yer alacak. Binanın çatısı Türk Bayrağı formunda olacak. Bayrağın direğini oluşturan bölümlere bayraklar dikilecek. Bayrakların alt kısımlarına Arif Nihat Asya’nın Bayrak Şiiri’nden ve Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden alıntılar yer alacak.
 
PARKIN YANINDA YER ALIYOR
Yapının gençlik merkezi bölümünde kütüphane, derslikler ve bilgi iletişim odası gibi gençlerin faydalanacağı bölümler bulunacak. Toplam 2 bin 500 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen projenin 500 metrekaresi inşaat alanı kalanı ise yeşil alan ve otopark olarak düzenlenecek. Şehir Halisdemir için yapılan müze ve gençlik merkezi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce Çukurkuyu Beldesi’nde Şehit Astsubayın adının verildiği parkın hemen yanında inşa ediliyor.
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