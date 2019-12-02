Şehrin Tiyatrosu sanatseverlerle Kongre Merkezi’nde buluşacak

BROADWAY MASALI TADINDA OLACAK
Canlı orkestra eşliğinde şarkıları, danslarıyla Broadway masalı tadında eğlenceli bir romantik komedi özelliğini de taşıyan Günün Çorbası; taşıdığı tarihsel süreçle de dikkat çekiyor. 2’nci Dünya Savaşı’nın başladığı günlerde, bu savaşı ‘Avrupalıların kendi içinde bir hesaplaşması’ olarak yorumlayan ABD’nin New York şehrinde tanık olduğumuz gündelik hayatlar; bir çorba tarifinin, bir sosyetik düğünün, tiraj-para, terfi ve aşkın merkezinde dönüyor. 17 Aralık Salı günü sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan ‘Günün Çorbası’nın provaları tüm yoğunluğuyla devam ediyor.