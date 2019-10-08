Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, Konya Bilim Festivali’nde yer aldı. El Yapımı Kâğıt Atölyesi ile katılım sağlanan festivalde ziyaretçilere kâğıdın serüveni anlatıldı. Ayrıca atölyeye katılım sağlayan ziyaretçilere SEKA Kâğıt Müzesi hakkında da bilgiler verildi.

EN İLGİ ÇEKEN ATÖLYE OLDU

Bu yıl 7.si düzenlenen Konya Bilim Festivali, Konya Bilim Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 4-5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen festival, birbirinden farklı atölye ve etkinlikler ile ziyaretçileri bilimle buluşturdu. Bu atölyelerin içerisinde en ilgi çeken atölyelerden birisi de SEKA Kâğıt Müzesi – El Yapımı Kâğıt ve Baskı atölyesi oldu.

KENDİ KÂĞITLARINI BASTILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi’nin El Yapımı Kâğıt ve Baskı atölyesinde ziyaretçilere, kâğıdın üretim aşamaları tüm detaylarıyla anlatılırken, geri dönüşüm yöntemi ile kendi kâğıtlarını yapma imkânı da verildi. Geri dönüşüm yöntemi ile kendi kâğıtlarını yapan ziyaretçiler daha sonra El Pedallı baskı makinesi ile kendi kâğıtlarına baskı işlemi yaptı.













