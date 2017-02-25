Seka Parktan Gözlerini Alamadı

Ramazanoğlu, SEKA Park’a hayran kaldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hanımlar Gözünden 28 Şubat” başlıklı Enderun Sohbetleri kapsamında Kocaeli’ye gelen Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu ile bir araya geldi. Karaosmanoğlu ile SEKA Park’ı gezen Ramazanoğlu, sahile ve manzara hayran kaldığını vurguladı.

ENDERUN SOHBETLERİN ÖNEMİNDEN BAHSETTİLER

AK Parti MKYK üyesi, KEFEK Başkanı ve Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu’nun da eşlik ettiği birliktelikte, konuklarıyla yakından ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ramazanoğlu’na kentle ilgili bilgi de aktardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin oylanacağı referandum hakkında görüş alışverişi yapan Ramazanoğlu ve Karaosmanoğlu, “Hanımlar Gözünden 28 Şubat” konulu Enderun sohbetlerinin öneminden de bahsettiler.