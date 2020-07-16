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Selden zarar gören çiftçilere tohum desteği

Büyükşehir, Gölcük, İzmit ve Kandıra ilçelerinde dolu ve şiddetli yağış sonucu oluşan selden zarar gören çiftçilere fasulye ve mısır tohumu desteği verdi

Selden zarar gören çiftçilere tohum desteği

16 Temmuz 2020 Perşembe 13:48

Kocaeli’nin Gölcük, İzmit ve Kandıra ilçelerinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle tarım arazilerinde su baskınları yaşanırken ürünler zarar gördü. Çiftçilerin zararlarının karşılanması için kısa sürede hasar tespit çalışmalarını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere fasulye ve mısır tohumu desteği verdi.

 

11 ZİRAAT MÜHENDİSİ KONTROL ETTİ

Aşırı yağmurun ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli 11 ziraat mühendisi tarafından arazi kontrolleri yapıldı. Kontroller neticesinde ekili alanlardaki en büyük zararın Mısır ve Fasulyede olduğu tespit edildi. Çiftçilerin Ziraat odalarından almış oldukları hasar tespit tutanakları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’ne başvurmaları neticesinde Başkanlık makamının talimatı ile yüzde 100 destekleme modeli ile yaralar sarılmaya çalışıldı. Büyükşehir toplam 1250 dekarlık alanda çiftçiye destek verdi.

 

ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ

İzmit’te Gülbahçe, Arpalık, Orhaniye, Recepköy, Mecidiye, Kozluca Emirhan, Gedikli, Zeytinburnu, Balören mahallelerinde bulunan fındık, ceviz, karpuz ve mısır tarlaları sel felaketinde zarar gördü. Kandıra ilçesinde ise Süllü, Lokmanlı, Ferizli, Balcı ve İncecik ve diğer mahallerinde etkili olan yağış ve dolu karpuz, ayçiçeği, fasulye, mısır, biber ve domates tarlalarına ciddi zararlar verdi.

 

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