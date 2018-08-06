Sinema Pazarı’nda Film Keyfi Başlıyor

ÜCRETSİZ OLACAK

Gebze’de açık havada sinema keyfi başlıyor. Gebze’nin dört bir yanını kalıcı eserler ve projelerle donatan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebzeli hemşerilerini açık hava sinema akşamlarında Adem Yavuz Modern Kapalı Pazaryeri’nde ağırlayacak. Sinema Pazarı adı verilen açık hava sinema akşamlarına ücretsiz olarak konuk olacak bölge sakinleri aileleri ve komşularıyla birlikte sinema keyfi yaşayacak.

3 FİLMLE BAŞLIYOR

3 filmle start alacak olan Sinema Pazarı’nda 10 Ağustos Cuma günü Tatlı Bela, 11 Ağustos Cumartesi günü Sagu ve Pagu, 12 ağustos Pazar günü ise Fındık Veresiye filmlerinin gösterimi gerçekleşecek. Saat 20:30’da başlayacak olana filmlerin gösterimi ücretsiz olacak. Bu eşsiz açık havada sinema gösterimi deneyimine tüm Gebzeliler davetli.