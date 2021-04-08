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Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Bölgemizin bu gece saatlerinden itibaren, Trakya’dan başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor!

08 Nisan 2021 Perşembe 09:51

Beklenen yağışların; Perşembe (08.04.2021) günü Saat: 00:00 ile Pazartesi (12.04.2021) günü Saat: 18:00 arasında Marmara (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak şeklinde; Cuma (09.04.2021) günü bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Cumartesi (10.04.2021) günü Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; Bölge genelinde Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede (6 ila 10) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek; sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ
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