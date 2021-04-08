Rüzgarın; Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; Bölge genelinde Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede (6 ila 10) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek; sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Bölgemizin bu gece saatlerinden itibaren, Trakya’dan başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; Bölge genelinde Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede (6 ila 10) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek; sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.