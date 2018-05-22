Soğukpınar iftarı ve Aday Listeleri

Mübarek Ramazan ayı rahmet ve bereketi ile geldi. Oruç tutmak, Teravih namazı iftar ve sahur sofraları ile Ramazan kültürünü doya doya yaşamak gerekiyor.

İlk toplu iftar sofrası bereketini Ata ve dede memleketim, çocukluk ve ilk eğitim yıllarımın geçtiğim Gebze'de kurulu Giresun Espiye Soğukpınar beldesi kültür derneğinin iftar davetine katılarak yaşadım.

Dernek başkanı Mahmut Oflu ve yönetim kurulu üyeleri çok güzel bir iftar organizasyonu gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.

İftar sofrasında bir çok akraba, dost, komşu, çocukluk arkadaşı ile birlikte oturup, köyümüzü ve çocukluk yıllarımızı konuştuk.

Giresun Espiye Soğukpınar beldesi 550 yıl önce arşiv belgelerinde, Trabzon vilayetine bağlı Torul kazasının Bayramoğlu adı ile anılan nahiye merkeziydi. Dikmen melikliği olarakta bilinen köyümüz çok eski tarihe sahip.

Bu gün ilçe olmaya aday Soğukpınar beldesinin tarihi ile ilgili yaptığımız araştırmayı, Okul ve cami kapısına mermer kitabe halinde belediye kültür hizmeti olarak yerleştirilmişti.

Nisan ayının ilk günlerinde beldemizin belgesel görüntülerini çekerek tarihe not düşmüştük.

Derneğin iftar sofrasında köyümüzden 1964 Yılında 17 yaşında Gurbete ilk çıkanlardan birisi olan Gücükoğulları’ndan Yakup Özdemir gurbete nasıl çıktığı ile ilgili www.gebzegazetesi.com canlı yayınında önemli bilgiler verdi.

Giresun Espiye ve Soğukpınar bölgesi ile ilgili www.devrialem.tv ve İktav belgesel yayıncılık olarak hazırladığımız belgesellerin Linklerini sizlerle paylaşıyor, Ramazan ayının insanlığa huzur, İslam alemine barış, Devlet ve milletimize birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum.

Espiye bölgesi belgeseli

https://www.youtube.com/watch?v=tuk_yMoNUqM&t=2s

Giresun Espiye Yedi Değirmenler Tabiat Parkı Tanıtım Belgeseli

https://www.youtube.com/watch?v=nYK_G0lydXE&t=70s

Giresun - Espiye - Yedi Değirmenler Tabiat Parkı Hava Çekimi

https://www.youtube.com/watch?v=Fhi3BxsJNK4&t=17s

KİMLER ADAY OLACAK?

Bu yazıyı Milletvekili Aday listeleri YSK’ya teslim edilmeden önce kaleme aldım. Gerçi bu yazıyı yazdığımız sıralarda CHP ve MHP aday listelerini ilan etmişti. MHP listesi üzerine Cumartesi günü yorumlarımızı yapmıştık. CHP’de ise 3.sırada Gebze’den Tahsin bey yer alırken, diğer Gebzeli isimlerden İsmail Demir 9.sırada, Nilgün Aydın da 11.sırada yer alıyordu. Gözler AK Parti ve İYİ Parti listelerine çevrilmiş durumdaydı. AK Parti’den beklenti seçilecek sırada nen az 2 aday, İYİ Parti’de ise ilk sıranın Gebze’ye verilmesiydi.

Peki ya Vekil adaylarımız illerini ne kadar tanıyorlar? 24 Haziran erken genel seçim için tarihi bir gün. Partiler. Milletvekili adaylarını yüksek seçim kuruluna vereceklerdi.

Milletvekili adayları öncelikle seçim bölgeleri ve seçilecek illerinin tarih, kültür, turizm, ekonomik, sanayi, Sosyal potansiyeli, Genel durumu ve en önemlisi Seçim bölgesinde yaşayan insanları çok iyi tanımalı.

Sevmek, tanımakla başlar. Sevmek tanımaktır. Milletvekili adayları Çok büyük kul hakkı doğuran Vekilliklerini alacakları insanlar ve illerini tanıyarak işe başlamalı. Başarılı olmanın yolu sevmek ve tanımaktan geçiyor.

Bu düşüncelerle Milletvekili adaylıklarının hayırlı olmasını dilerken, bende heyecanla aday listelerinin YSK’ya teslim edilmesini bekliyor olacağım.