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Sokakta Bıçaklı Saldırı Girişimi

Kocaeli'de bir kadına bıçaklı saldırı girişimi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sokakta Bıçaklı Saldırı Girişimi

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:55

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Kocaeli'nde sokakta yürürken arkadan gelen bir kişinin bıçakla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı. 

Alınan bilgiye göre, Ömerağa Mahallesi Şaban Sarıgülle Sokak'ta yürüyen S.G. isimli kadın, arkasından koşarak yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 

Hafif şekilde yaralanan S.G, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. 

Bu arada, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, koşarak gelip S.G'nin sırtına bıçak saplamaya çalışan kişinin kaçtığı, S.G'nin ise bir iş yerine sığındığı görüldü. 



AA
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