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Sosyal Medya’da teröre izin yok!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sosyal Medya'da teröre izin yok!

18 Ocak 2017 Çarşamba 10:24

 PKK/KCK terör örgütünün sosyal paylaşım sitesi üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen Ç.Y., H.T., B.K. ve S.A. isimli şahıslar ikametlerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi, "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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