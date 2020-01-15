Su arızalarına son verecek proje

Gebze ve Çayırova ilçelerinin içmesuyu ihtiyacının karşılanmasında uzun yıllardır kullanılan 1200 mm çapındaki CTP borularının ani arızalara ve buna bağlı olarak uzun süreli su kesintilerine neden olması üzerine hazırlanan projenin inşaat çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında içmesuyu hattı çelik borular ile yenilenecek, vana, vantuz ile tahliye odaları yapılacak.

GEBZE’DE ARIZALARA SON VERECEK PROJEYE BAŞLANDI

Gebze ilçesinde geçtiğimiz yıl içerisinde birkaç defa meydana gelen ani arızalar sonucu Gebze ve Çayırova ilçelerinde uzun süreli su kesintileri meydana gelmişti. Yıllardır kullanılan 1200 mm çapındaki CTP borularından kaynaklanan arızaların önüne geçmek için proje hazırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, ihale sürecinin ardından hattın yenilenmesi için boru imalat çalışmalarına başladı.

1.5 KM ÇELİK HAT YAPILIYOR.

Arızaların ve buna bağlı olarak oluşan uzun süreli su kesintilerinin önüne geçilecek olan çalışma kapsamında, 1300 mm çapında çelik borular kullanılarak toplam 1537 metre uzunluğunda içmesuyu hattı deplase edilerek yenilenecek. Proje kapsamında ayrıca birer adet vana, vantuz ile tahliye odaları yanısıra 300 mm çapında boru hattı deplasesi de inşa edilecek.

GENEL MÜDÜR SAĞLIK, “KESİNTİSİZ HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ.”

Kesintisiz hizmet etmeye önem verdiklerini ifade eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, projenin 5.8 milyon liraya mal olacağını söyledi. Önümüzdeki Haziran ayı içerisinde imalat çalışmalarını tamamlayacaklarını belirten Genel Müdür Ali Sağlık, “Başlanan çalışmaların program çerçevesinde tamamlanması ile birlikte içmesuyu isale hatlarında ani arızalardan kaynaklanan su kesintilerinin önüne geçeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın bize belirlediği hedefler doğrultusunda temel amacımız olan halkımıza kesintisiz hizmetlerimizi sürdüreceğiz.” dedi.