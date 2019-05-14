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Suriyeli Esnaflara Türkçe Tabela Zorunluluğu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla zabıta ekipleri, Darıca’da Suriyeli esnaflara yönelik uygulamalarını sıklaştırdı. Hijyen ve temizlik konusunda denetimler yapılırken Arapça tabelaların da sökülerek yerlerine Türkçe tabela asma zorunluluğu getirildi.

Suriyeli Esnaflara Türkçe Tabela Zorunluluğu

14 Mayıs 2019 Salı 15:23

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren Suriyeli esnafa yönelik işyeri denetimleri başlatıldı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Darıca’da faaliyet gösteren ve Suriyeliler tarafından işletilen iş yerlerinin kontrolleri yapılarak İlan Reklam Yönetmeliğine uygun olarak tabela asmayanlar hakkında gerekli tebligatlar yapılarak tabelalarını mevzuata uygun duruma getirmeleri sağlandı.

Böylece Arapça tabelaların sökülerek yerlerine Türkçe tabelaların asılmasına başlandı. Uygulamanın devam edeceği ve Suriyeli esnafın da Türkçe tabela kullanması zorunlu hale gelecek. Ayrıca Suriyeli esnafa yönelik olarak hijyen ve temizlik konularında da gerekli ikazların yapıldığı ve ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerine ise tespit tutanakları tanzim edilerek gerekli yasal işlemlerin uygulandığı belirtildi.




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