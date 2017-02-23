Suriyelilere O hak Veriliyor!

2 bin kişi hakkında dosyanın hazırlanarak Ankara'ya gönderildiğini açıkladı. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunun 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumdan sonra değerlendirileceğini açıkladı. Kaynak, "16 Nisan'ı gölgede bırakmak istemiyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin

şunları söyledi ;“Şu ana kadar belirlediğimiz vatandaşlık niteliklere uygun, işlemleri sürdürülen 20 bin küsur (Suriyeli) aile var. Toplam 80 bin kişiye tekabül ediyor. Bunların güvenlik kısmıyla ilgili araştırmalar sürüyor” dedi.

Suriyeli işçi sayısının on binden fazla olduğunu, belirli uzmanlık eğitimi almış olanların, meslek sahiplerinin ve Türkiye’de çalışma izni olanların vatandaşlık imkanından yararlanacaklarını belirten Kaynak, Suriyelilere Türk vatandaşlığı verilmesinin zamanlaması için ise “16 Nisan’daki referandum öncesi Suriyelilere vatandaşlık verilip, bunların oy kullanacağı yönündeki tartışmaya meydan vermek istemedik. Bu nedenle şimdilik (referandum öncesi) bu konuda bir adım atılmadı” dedi.