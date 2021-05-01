banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tam kapanma döneminde bu ürünlere kısıtlama

Kocaeli'de, tam kapanma sürecinde, marketlerde gıda ve temizlik dışı bazı ürünlerin satışı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandı.

Tam kapanma döneminde bu ürünlere kısıtlama

01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:17

- Perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satan marketler, tam kapanma sürecinde bu ürünlerin bulunduğu reyonları kapatacak

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde kent genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirdi.

İlave tedbirlere ilişkin toplantıda alınan kararlar Kocaeli Valiliğinin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Söz konusu kurul kararında, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KsıtlamaTam KapanmaYasakMarketYask ürünlerKoronaCovid-19
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın, “Güzelliğiyle halkımıza yakışan bir yer oldu’’ Başkan Büyükakın, “Güzelliğiyle halkımıza...
Kocaeli'de güneş enerji santralleri belediye bütçesine katkı sağlıyor Kocaeli'de güneş enerji santralleri belediye bütçesine...
Vatandaşa Vatandaşa "tam kapanma" sürecinde 50 milyon lira...
41 kişiye Kocaelispor forması 41 kişiye Kocaelispor forması
DEVA’dan 1 Mayıs Mesajı DEVA’dan 1 Mayıs Mesajı
Fatih’in Vefat Yıl Dönümü Türkiye Gündemine Gelmeli Fatih’in Vefat Yıl Dönümü Türkiye Gündemine...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükakın, “Güzelliğiyle halkımıza...
Kocaeli’nin tarihi ve manevi değerlerine sahip çıkan Başkan Büyükakın, Fatih Sultan Mehmet Han döneminde...

Haberi Oku