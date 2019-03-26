Tarhan dedikodulara karşı uyardı!

ANKETLER SONUCUNA GÖRE ÖNDEYİZ

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Chp Çayırova Belediye Başkan Adayı Selahattin Kaya Meclis Adayları ile birlikte Çayırova’da bulunan dernek ve esnafları ziyaret ettiler. Ziyaretler sırasında vatandaşlardan biri “Selahattin Kaya’nın adaylığı ittifak için geri çekilecek mi? “ sorusuna Tarhan “Böyle asılsız dedikodulara inanmayın. Cumhuriyet Halk Partisi Selahattin Kaya ile sonuna kadar devam edecektir. Anketler sonucuna göre Çayırova’da önde giden bir partinin adayının geri çekilmesi kadar akıl dışı bir şey olamaz. “ dedi.