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Tarhan dedikodulara karşı uyardı!

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Çayırova İlçe Başkanı Çetin Hartamacı, Belediye Başkan Adayı Selahattin Kaya, CHP Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi Adayları, İlçe Yönetimi ve Chp Gençlik Kolları ile beraber Chp Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan vatandaşın ittifak sorularını da cevapladı.

Tarhan dedikodulara karşı uyardı!

26 Mart 2019 Salı 14:59

ANKETLER SONUCUNA GÖRE ÖNDEYİZ

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Chp Çayırova Belediye Başkan Adayı Selahattin Kaya  Meclis Adayları ile birlikte Çayırova’da  bulunan dernek ve esnafları ziyaret ettiler. Ziyaretler sırasında vatandaşlardan biri “Selahattin Kaya’nın adaylığı ittifak için geri çekilecek mi? “ sorusuna Tarhan “Böyle asılsız dedikodulara inanmayın. Cumhuriyet Halk Partisi Selahattin Kaya ile sonuna kadar devam edecektir. Anketler sonucuna göre Çayırova’da önde giden bir partinin adayının geri çekilmesi kadar akıl dışı bir şey olamaz. “ dedi.


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