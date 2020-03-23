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TARHAN “PAKETİN İÇİ BOŞ ÇIKTI”

TARHAN “PAKETİN İÇİ BOŞ ÇIKTI”

TARHAN 'PAKETİN İÇİ BOŞ ÇIKTI”

23 Mart 2020 Pazartesi 15:03

Dünya genelinde yayılarak binlerce can kaybına neden olan ve ekonomik dengeleri alt üst eden koronavirüs (Covid-19)  ülkemizi de etkisi altına aldı. Bir yandan evdekal çağrıları ile virüsün yayılması engellenmeye çalışırken, diğer yandan faaliyetleri durma noktasına gelen pek çok işletme ve sektör için çözüm önerileri aranıyor.

CHP Kocaeli Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Sözcüsü Tahsin Tarhan, koronavirüsün yarattığı krizin etkilerini azaltmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İŞTEN ÇIKARMALAR ENGELLENMELİ
Virüsün etkilerini azaltmak için alınan önlemler çerçevesinde yüzbinlerce esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Tarhan “Salgın hastalık nedeniyle ciddi bir ekonomik krizin içine sürükleniyoruz. Açıklanan ekonomi paketinden de KOBİ’ler ve esnaf için maalesef beklenen önlemler çıkmadı. Esnaf işyerini kapattığı halde, vergileri, SGK primleri, personel maaşlarını ödemek zorunda kalacak. KOBİ’ler işçisini işten çıkarsa, vatandaş işsiz kalacak. Şu koşulda önceliğimiz iş kayıplarını önlemek olmalıydı. Bunun için de işten çıkarmaları önlemek için ortak çözüm önerilmeliydi, mesela işçinin SGK primleri iki ay devlet tarafından karşılansın.” dedi.
Pek çok işletmenin, bir ay çalışmasını askıya alma gücünün olmadığını dile getiren Tarhan “Zora düşecek küçük esnaf ve KOBİ’lere mutlaka destek sağlanmalı. Halihazırda ödedikleri kredilerin üç ay erteleneceği duyuruldu; ancak üç ay sonra bu paraların diğer taksitlerle birlikte ödenmesi durumu zorlaştırıyor. Bu nedenle uzun vadeli kredi desteği verilmesi, diğer vergi ve sigorta primlerinin ertelenmesi gerekiyor” dedi.

ANA SANAYİYE VAR, YAN SANAYİYE YOK
Açıklanan paketle perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım gibi sektörler için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin altışar ay ertelendiğini hatırlatan Tarhan “Bu düzenleme ana faaliyet kolunda çalışan işletmeler için geçerli olacak. Bu sektörlere girdi üreten firmalar destekten yararlanamıyor. Türkiye’nin otomotiv sektörü yan sanayi üzerine olmasına rağmen, otomotiv sektöründe ana üreticiler, büyük fabrikalar bu düzenlemelerden yararlanırken, yedek parça üretimi yapan yerli üretici için bu destekler geçerli değil” dedi.

EN BÜYÜK KAYIP TURİZMDE
Ağır etkilenen turizm sektörü için ise belirgin hiç bir destek olmadığını ifade eden Tarhan “En büyük zararı turizm sektörü görecek. Bu konuyla ilgili genişletilmiş ayrı bir çalışma yapılmalı. Sadece birkaç ay değil, önümüzdeki süreçte de bir süre toparlanamayacağı öngörüsü ile hareket edilmeli. Sektör oteli, acentesi, restoranı kafesi ile çok zor durumda. Bu insanların işlerine devam edebilmesi, personelini istihdam edebilmesi için iktidar hiç bir çözüm önerisi sunmadı. Açıkladığı paketin içi boş, yüz milyar liralık destek açıklayacaklardı, yüz liralık ederi yok.” dedi.

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