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Tarihe ışık tutacak yapıtlar yapmalıyız

Başkan Karaosmanoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu sonrası yeniden seçilen mevcut başkan Tolga Ok ve yönetim kurulunu makamında ağırladı.

Tarihe ışık tutacak yapıtlar yapmalıyız

16 Mart 2018 Cuma 10:29

 Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu sonrası yeniden seçilerek mevcut görevine devam eden Tolga Ok ve yönetim kurulunu makamında ağırladı. Tekrar seçilmelerinden dolayı konuklarını tebrik eden Karaosmanoğlu, “İnanıyorum ki güzel çalışmalarınızla birlikte kentimize değer katmaya İnşaat Mühendisleri olarak devam edeceksiniz. Şunu ifade etmeliyim ki hep birlikte tarihe ışık tutacak yapıtlar yapmalıyız. Selçuklu ve Osmanlı’nın mimarları ve mühendisleri gibi değerleri ortaya koyarak yüzyıllar sonrasına eserler bırakmalıyız” dedi.

 

“YERLİ MALINI DAHA FAZLA DESTEKLEYELİM”

Piyasayı takip etmenin, Mühendislerimizin fuarları ve yenilikleri takip etmesinin mesleki açısından kendilerine her daim artı değer katacağını da ifade eden Karaosmanoğlu, “Sizlerden işlerinizde planlı ve zarar edeceğiniz işlerin altına girmemenizi tavsiye ediyorum. Prensip sahibi insanlar olarak görev yaptığınızı biliyorum ama bunu her meslek grubuyla birlikte üyelerinize yaymanız, ortaya çıkacak projelerde daha yüksek başarının yakalanmasına vesile olacaktır. Sizlerden bir ricamda yerli malını daha fazla destekleyelim. Meslektaşlarınızı ve tüm iş ortaklarınızı bu konuda daha fazla hassas olmaya davet edin. Ülkemiz yapı standartları çok şükür Avrupa’nın önüne geçmeye başladı” vurgusu yaptı.

 

“ŞEHRİN BİR KARAKTERİ, ŞAHSİYETİ, RUHU VARDIR”

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok, görüşmede Büyükşehir Belediyesi’nin kentte ve meslektaşlarına dönük verdiği destekler için teşekkür ederken, ülke ve kent olarak her birimizin sorumluluğu ve görevi var diyen Başkan Karaosmanoğlu’da, “Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizler daha çok çalışmalıyız. Kentimizin atmosferinde sevgi, merhamet, hoşgörü ve tahammülü daha geniş kitlelere yaymalıyız. İnsanı ve tabiatı merkeze alan projelerimizle albenili yapılar ortaya koymalıyız. Unutmamak gerekir ki her şehrin bir karakteri, şahsiyeti, ruhu vardır. Bunu da birlikte koruyacak ve geliştireceğiz" diye konuştu. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

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