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Tartıştığı Eniştesi İle Yeğenini Öldürdü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, tartıştığı ablasının eşi ile yeğenini pompalı tüfekle öldürdü.

Tartıştığı Eniştesi İle Yeğenini Öldürdü

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:10

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Alınan bilgiye göre, Rahmiye Mahallesi'nde komşu olan C.B. ile yeğeni Mehmet Demirci (39) ve eniştesi Mehmet Demirci (65) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B, evinden aldığı pompalı tüfekle eniştesi ile yeğenine ateş etti.



Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Baba ve oğlunun cesetleri ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



AA
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