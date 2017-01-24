GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tedaş’tan Tam Not!

TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, SEDAŞ’a ziyaret gerçekleştirdi.

Tedaş'tan Tam Not!

24 Ocak 2017 Salı 10:52

 TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu’na TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Taşdemir ile Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanı Orhan Kaldırımda eşlik etti. TEDAŞ yöneticilerine bölgenin mevcut durumu ve gelişmeler anlatıldı. Heyeti ağırlamaktan ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “Mevsimsel şartlara göre bu yılda bölgemizde kar ve buz yükünün verdiği zarar ve buna bağlı lokal sorunlar oldu.  Önemli olan çözümlerin derhal devreye alınması ve gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesi olduğu için SEDAŞ’ta bu anlamda gerekli aksiyonları alarak özverili bir  mücadele vermiştir.  Ziyaretiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

KOCAELİ’YE GELDİLER

TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu, TEDAŞ Bölge Müdürü Tuncer Yeşilyurt ve SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven ve Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk ve diğer yöneticiler yatırım çalışmalarının bulunduğu bölgelere ziyaretlerde bulundu. SEDAŞ'ın yatırıma ait proje çalışmalarını beğendiğini  belitti ve “SEDAŞ Yatırım Projelerinde Çok Başarılı. Tebrik Ederim” dedi. TEİAŞ Kocaeli TM’yi  gezen ve dağıtım hatlarını da yerinde gören Leventoğlu yapılan çalışma için “çok başarılı, SEDAŞ’a kaliteli bir iş ortaya koymaları nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliDaricaİzmitDerinceGebze GazetesiBallıkayaMuallimköyHaberWebSiteKaramürselKartepe
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gazetecilik Kursu Başlıyor! Gazetecilik Kursu Başlıyor!
Fazla ödenen paralar geri ödenecek Fazla ödenen paralar geri ödenecek
Eski nüfus cüzdanlarıyla ilgili kritik açıklama! Eski nüfus cüzdanlarıyla ilgili kritik açıklama!
Araç içerisinde ölü olarak bulundu Araç içerisinde ölü olarak bulundu
Kocaeli'de Şüpheli Ölüm! Kocaeli'de Şüpheli Ölüm!
Bülent Ersoy O kişilerin Peşini Bırakmıyor! Bülent Ersoy O kişilerin Peşini Bırakmıyor!
Yukarı Çık

Gazetecilik Kursu Başlıyor!
Gazetecilik Kursu Başlıyor!

Haberi Oku