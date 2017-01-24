Tedaş’tan Tam Not!

TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu’na TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Taşdemir ile Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanı Orhan Kaldırımda eşlik etti. TEDAŞ yöneticilerine bölgenin mevcut durumu ve gelişmeler anlatıldı. Heyeti ağırlamaktan ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “Mevsimsel şartlara göre bu yılda bölgemizde kar ve buz yükünün verdiği zarar ve buna bağlı lokal sorunlar oldu. Önemli olan çözümlerin derhal devreye alınması ve gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesi olduğu için SEDAŞ’ta bu anlamda gerekli aksiyonları alarak özverili bir mücadele vermiştir. Ziyaretiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.



KOCAELİ’YE GELDİLER



TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu, TEDAŞ Bölge Müdürü Tuncer Yeşilyurt ve SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven ve Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk ve diğer yöneticiler yatırım çalışmalarının bulunduğu bölgelere ziyaretlerde bulundu. SEDAŞ'ın yatırıma ait proje çalışmalarını beğendiğini belitti ve “SEDAŞ Yatırım Projelerinde Çok Başarılı. Tebrik Ederim” dedi. TEİAŞ Kocaeli TM’yi gezen ve dağıtım hatlarını da yerinde gören Leventoğlu yapılan çalışma için “çok başarılı, SEDAŞ’a kaliteli bir iş ortaya koymaları nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.