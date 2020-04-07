banner485
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı

Tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı

Tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı

07 Nisan 2020 Salı 23:59

Yen tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi altında tutulanların sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif haldeki enfekte vaka sayısı 1 milyon 10 bin 193'e ulaştı.

Şu ana dek görülen toplam 1 milyon 386 bin 771 Kovid-19 vakası içinde, 79 bin 37 hasta hayatını kaybederken, 297 bin 541 kişi iyileşerek taburcu edildi. Vakaların büyük bölümü ise hala tedavi altında ve iyileşmeyi bekliyor.

Tedavi edilen vakalar içinde 962 bin 500'ünün hastalık belirtileri hafif seyrederken, 47 bin 693 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Salgında ölüm oranı yüzde 5,6, iyileşme oranı ise yüzde 21,4 civarında seyrediyor. Tedavi altında olanların oranı ise yaklaşık yüzde 72,9.

Tedavi altındaki hasta sayısının giderek büyümesi ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artıyor. Aktif haldeki enfekte vaka sayısının 347 bin 487 olduğu ABD, tedavi altında en fazla hastanın olduğu ülke olurken, onu 94 bin 67 vakayla İtalya, 83 bin 406 ile İspanya, 71 bin 849 ile Fransa ve 67 bin 536 ile Almanya izledi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi
4,4 milyon aileye 1000 lira nakdi yardımı 4,4 milyon aileye 1000 lira nakdi yardımı
2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verilecek 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek...
Kocaeli evde kaldı Kocaeli evde kaldı
Gebze'de kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi Gebze'de kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi
Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi
Kocaeli'deki taksiciler, Berat Kandili'nde ellerini semaya sağlıklı bir hayat niyazıyla açtı.

Haberi Oku