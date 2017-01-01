'Terör bizi yıldıramaz, kardeşliğimizi, birliğimizi bozamaz'

Yıldırım, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, dün akşam, yani 2016'yı 2017'ye bağlayan ilk saatlerde bir eğlence merkezinde savunmasız, sivil insanlara karşı alçakça bir silahlı eylem gerçekleştirildiğini ifade etti.



Maalesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 39 masum, savunmasız insanın hayatını kaybettiğini aktaran Yıldırım, saldırıda 60'ın üzerinde kişinin de yaralandığını söyledi.



Yıldırım, yaralılardan tedavileri tamamlananların da taburcu edildiğini dile getirerek, "Yaralılardan durumu kritik olanlar var ama fazla değil. 3-4 yaralımız var bu şekilde. Onun için de hastaneler, doktorlarımız bütün gayreti gösteriyorlar. Burada da Liv Hospital'da da yaralıları ziyaret ettik, durumları gayet iyi. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılar arasında bizim vatandaşlarımız da var, başka ülke vatandaşları da var." diye konuştu.



"Terörle mücadelede çifte standart, terör mücadelesini başarıya ulaştırmaz"

Terörün insanlığın ortak derdi olduğuna işaret eden Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Terörle hiçbir yere varılmaz. Terörün amacı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemek, emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Türkiye bir süreden beri bölgede, hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ terör örgütüne karşı, hem de Suriye ve Irak'taki otorite boşluğundan kaynaklı DEAŞ terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun tabii bir karşılığının olacağını biliyoruz ama teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Şu bilinmeli ki bugün burada olan bu terör, dünyanın bir başka ülkesinde yarın olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla hiçbir ülke, bu terör olaylarından güvende değildir, 'Bizde terör olmaz' diyemez. Daha birkaç gün önce Almanya'da oldu. Evvelsi gün Irak'ta oldu. Daha önceki zamanlarda muhtelif ülkelerde oldu, oluyor. O yüzden bizim söylediğimiz bir şey var; terörün kutsalı olmaz, dini olmaz. Terör her yerde terördür. Terörle mücadelede çifte standart, terör mücadelesini başarıya ulaştırmaz, zafiyet oluşturur.



Türkiye'nin Rusya ile birlikte Suriye'de önemli bir inisiyatif alması ve Suriye'de uzun süren savaşı sona erdirme yönündeki adımları ve bunun daha sonra Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyaya şamil olarak kabul edilmesi, bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bundan sonra bu ve buna benzer olaylarla bütün ülkeler karşılaşabilir, Türkiye'de de olabilir. Ama milletime, vatandaşlarıma ben şunu söylüyorum, terör bizi yıldıramaz, bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz. Terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz. Üzerine gitmeye amansız bir şekilde devam edeceğiz. Burada en büyük güvencemiz milletimizin bu kararlılık karşısında gösterdiği dayanışma ruhudur, kardeşlik ruhudur. Bu devam ettiği müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur."



Başbakan Yıldırım, saldırıda hayatını kaybeden yabancıların ve Türk vatandaşlarının yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "2017'de inşallah terörle mücadele konusu başta olmak üzere ülkemiz için, bölgemiz için, var gücümüzle daha fazla çalışacağımızı da vatandaşlarımıza ifade etmek isterim." diye konuştu.



"Çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor"

Yıldırım, saldırganın Noel baba kıyafeti giydiği iddialarının sorulması üzerine de şu değerlendirmede bulundu:



"Bunların hepsi tevatür. Bazı yerlerde kulağıma geliyor; terörist Noel baba kılığına girmiş gelmiş ve bu olayları yapmış... Aslı astarı yok. Bildiğimiz silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve bir polisimizi şehit ediyor ve ondan sonra da içeri girip rastgele her tarafa kurşun yağdırmak suretiyle bu kadar insanımızın ölümünü gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bunun dışındaki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Daha sonra silahı da olay yerinde bırakıp kargaşadan yaralanarak olay yerinden uzaklaşıyor ama polis, emniyet teşkilatımız, meselenin üzerindedir. Bütün ihtimaller değerlendiriyor, çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor."



Saldırganın kimliğine ilişkin bir soru üzerine de Yıldırım, "Bununla ilgili ihtimaller şekillenmeye başladı polis, emniyet, istihbarat birimleri yoğun bir koordinasyon içerisinde bu çalışmayı yürütüyorlar. Gelişmeler, daha sonra kamuoyuna, vatandaşımızın bilgisine aktarılacak." dedi.



Kaynak : AA