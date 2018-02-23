TGF 56. Başkanlar Konseyi

Türkiye Gazeteciler Federasyonunun 56. Başkanlar Konseyi toplantısı 23-25 Şubat tarihinde Osmaniye Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu başkanı Menderes Demir ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu başkanı yılmaz Karaca önderliğinde yapılıyor.

Osmaniye gazeteciler cemiyetinin ev sahipliğinde Türkiye gazeteciler federasyonu TGF tarafından düzenlenen başkanlar konseyi toplantısına katılmak üzere araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman’da Avrasya Gazete Radyo TV Derneği AGRT www.agrt.net olarak kurucuları arasında yer aldı.

Türk dünyası gazeteciler federasyonu tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen belgesel filim festivali ile ilgili basın toplantısına katılan Kahraman TDGF genel başkanı Menderes Demir'in sahibi olduğu Osmaniye televizyonu. ORT TV’nin canlı yayın programına katılarak Türk dünyası belgesel Filim festivali ile ilgili açıklamalar yaparak belgeselciliğin önemine değindi.