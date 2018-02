TGF Suriye sınırında Mehmetçikle kucaklaştı

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde 56. Başkanlar Konseyi Toplantısı’nı gerçekleştirmek üzere Osmaniye’de bulunan TGF Üyeleri’nin programında anlamlı bir de ziyaret gerçekleşti. TGF Heyeti Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytindalı Operasyonu'nda Afrin'e en yakın bölge olan Hatay’ın Hassa sınırına giderek, bölgede görev yapan güvenlik güçlerine ve gazeteci meslektaşlarına moral ziyaretinde bulundular, aynı zamanda dayanışma içerisinde oldukları mesajını verdiler.

Türkiye’nin her açıdan çok yönlü bir mücadele içerisinde olduğunu belirten TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, söz konusu ziyaret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türk basınının bütün gücüyle devletimizin yanında olduğuna vurgu yaptı. Karaca şunları söyledi.

“Gazeteciler Cemiyeti başkanlarımız, meslek örgütü temsilcilerimiz ve çok sayıda gazeteci meslektaşımızla birlikte, Hatay'ın Hassa ilçesinin sınır bölgesinde görev yapan basın emekçilerini ziyaret edip görevlerinde kolaylıklar diledik. Zeytindalı Operasyonu, terörle mücadele açısından çok önemli bir adım. Güvenlik güçlerimize ve bölgede görev yapan gazeteci meslektaşlarımıza, ki biz onlara ‘muharip gazeteci’ diyoruz; başarılar diledik. Bölgedeki gazeteci arkadaşlarımızın her biri bizim için gerçekten birer muharip. Onlar, güvenlik güçlerimizle omuz omuza, yan yana terörle mücadele için, sınır ve ülke güvenliğimiz için görev yapmaktadırlar. Biliyoruz ki, ülkemiz her açıdan çok yönlü saldırı altındadır. Türk basını ve Anadolu basını da zaten bunun farkındadır. Dolayısıyla Afrin'e doğru başlayan Zeytin Dalı operasyonunun haklı ve meşru zemini vardır. Emperyalist güçlerin ülkemize yönelik oyunları bitmek bilmiyor ve bölgede taşeron olarak kullanılan YPG, PYD, PKK, DAEŞ gibi bölücü hain terör örgütleri ile Türkiye'yi zor durumda bırakmaya yönelik çaba içerisindeler. Dolayısıyla bizler güvenlik güçlerimizin vermiş olduğu mücadelenin tüm gücümüzle arkasındayız. Bölgeyi izleyen dış basının, manipülatif, yanıltıcı ve yalan haberlerinin uluslararasında ve dünya basınındaki çarpıtmalarına karşı, doğruyu ve yaşanan gercekleri bıkmadan usanmadan dillendirmeye devam edeceğiz. Türk basını olarak, Güvenlik Güçlerimizin, Mehmetçiğimizin ve bölgede görev yapan muharip meslektaşlarımızın her zaman yanındayız.”

Sınır ziyaretlerinin ardından Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel 'i de ziyaret ederek istişarelerde bulunan TGF Heyeti, sıcak bölge ile ilgili ayrıntılı biçimde bilgiler de aldı.