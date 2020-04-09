Tıbbı atık kutu Türkiye’ye örnek oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile kullanılmış maske ve eldivenlerin bir yerde toplanabilmesi için yeni tıbbi çöp kutuları Kocaeli’nin farkı noktalarına 2 hafta önce yerleştirilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki dün akşam saatlerinde Twitter’dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile maske ve eldivenlerin çevreye, doğaya ve insan sağlığına risk oluşturmaması için belediyelerin belirli noktalara tıbbi atık kutuları koyacağını belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tıbbi atık kutularında belediyelere öncülük ederek örnek oldu.

2 HAFTA ÖNCE BELİRLİ NOKTALARA YERLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın iki hafta önce tıbbı atık kutularının şehrin belirli noktalarına konulması talimatını vermişti. Hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri durak, meydan, çarşı ve halkın yoğun olarak kullandığı yerlere tıbbi atık kutuları yerleştirdi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında maske ve eldivenlerin toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanması salgının önlenmesi acısından büyük önem taşıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ÖRNEK OLDU

Dün akşam saatlerinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Twitter’da tıbbı atık kutuları ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Özhaseki paylaşımında özet olarak “Her bir vatandaşımızın sağlığı bizim için önemli. Covid-19 ile mücadele kapsamında dağıtılan maskelerin kullanıldıktan sonra çevreye, doğaya ve halk sağlığına risk oluşturmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla belediyelerimiz belirli noktalara tıbbi atık kutuları koyacak” ifadelerine yer verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatından haftalar öncesinde şehrin birçok noktasına tıbbı atık kutuları yerleştirmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti ile diğer belediyelere öncülük ederek örnek olmuş oldu.