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Toltar Hacı Adaylarını Uğurladı

Dilovası’nda bu yıl haç farizasını yerine getirecek hacı adaylarını Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ilçede düzenlenen tören ile uğurladı.

Toltar Hacı Adaylarını Uğurladı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:48

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Mimarsinan Mahallesi Fatih camiinde düzenlenen hacı uğurlama törenine katılan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Okunan Kur’an tilavetiyle başlayan uğurlamada hacı adaylarına hitaben kısa bir selamlama konuşması yaptı Başkan Toltar, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek, "Bu yolculuğun tüm İslam milletlerinin kurtuluşuna vesile olmasını dilerim. Yaşayacağınız güzelliklerle Türkiye’ye sağ salim dönmenizi temenni ediyorum. Allah yollarınızı açık etsin. Rabbim bu güzel yolculuğu ve ziyareti herkese nasip etsin inşallah." dedi.


Konuşmaların ardından hacı kafilesi dualarla yola koyulurken, hacı adaylarının aileleri duygulu anlar yaşadı.

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