Toplu taşımada önemli projeler!

240 adet yeni nesil otobüsün hizmete alındığı 2016’da vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 72 yeni hat faaliyete alındı, 362 adet hatta ortalama 200 adet güzergah ve saat revizeleri yapıldı. Wi-fi ve şarj üniteli Akıllı Duraklar inşa edildi, Akıllı Bisiklet Projesi genele yayıldı.

240 YENİ NESİL OTOBÜS HİZMETE GİRDİ

Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında toplu taşımacılıkta kenti ileriye taşımak için önemli hamleler yaptı. Öncelikle 12 metrelik doğalgazlı, çevreci, kütüphaneli ve bisiklet aparatlı 240 adet yeni nesil otobüs kent ulaşımına dahil edildi. Bu özellikleri ile Türkiye’ye örnek olan yeni otobüsler, Toplu Taşıma Daire Başkanlığı ile Ulaşımpark A.Ş. bünyesinde 8’i yeni hat olmak üzere 12 ilçede toplam 93 hatta seferlere başladı. Otobüslerin seferlere konulmasıyla birlikte Kocaeli’de toplu taşımada yeni bir döneme girilmiş oldu.

ÇOK AMAÇLI OTOBÜS GARAJLARI

Ücretsiz wi-fi hizmetinin de sunulduğu yeni nesil otobüsler için Körfez ve Gebze ilçelerinde otobüs garajı oluşturuldu. 15 bin metrekare alana kurulu Körfez garajında, 2 adet CNG kompresörlü ve 4 adet akaryakıt dolum dispenserli CNG istasyonu ile 2 adet otomatik otobüs yıkama ünitesi konuşlandırıldı. Körfez garajına bağlı otobüslerle 25 farklı hatta her gün 90 araç, 200 sürücü personeli ile 843 sefer yaparak vatandaşlara daha kaliteli toplu taşıma hizmeti verilmesi sağlandı. 12 bin metrekare alana kurulu Gebze garajında ise yine 2 adet CNG kompresörlü ve 4 adet akaryakıt dolum dispenserli CNG istasyonu ile 2 adet otomatik otobüs yıkama ünitesi hizmete alındı. Gebze garajına bağlı otobüsler ile 23 farklı hatta her gün 78 araç, 161 sürücü personeli ile 782 seferin sorunsuz bir şekilde yapılması sağlandı

VATANDAŞ TALEP ETTİ, 72 HAT EKLENDİ

2016 yılında yeniden yapılandırma çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Kocaeli genelinde 72 adet yeni hat faaliyete alındı. Yeni hatlar hizmete açılmadan önce, bazı ilçelerden sadece İzmit’teki KOÜ Umuttepe yerleşkesine kadar belediye otobüsleri ile hizmet verilirken, 2016 yılı itibarı ile açılan yeni hatlarla birlikte her ilçemizden, başta İzmit merkez olmak üzere ilçe içi ulaşımlar da sağlandı. Halen 12 ilçemizde

ilk defa belediye otobüsü hizmeti verilen bölgelerde toplamda 93 farklı hat ile çalışmakta.

Organize edilen yeni güzergah çalışmaları tramvay hizmete girmeden tamamlanmış olacak.