Toplu ulaşıma ek şeridi açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100’de yer alan Adnan Menderes Üst Geçidi İle Turgut Özal Üst Geçidi arasındaki Ankara istikametinde toplu taşıma araçları için oluşturulan ek şeridin çalışmalarını tamamladı. 14 Ağustos Salı günü (Yarın) sabah saatlerinden itibaren işlevsel hale gelecek olan ek şerit, toplu taşıma araçları tarafından kullanılmaya başlanacak. Toplu taşıma araçları açılacak yeni şeritteki duraklarda yolcu iniş-binişi yapacaklar. Böylece D-100’deki trafik yükü de hafiflemiş olacak.

İKİ KÖPRÜ ARASI ÜÇ ŞERİT

Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelindeki trafik yükünü rahatlatacak çalışma kapsamında ek şeride bin ton pmt serildi. Yol bölümüne toplam bin 500 ton da asfalt serildi. Şeritte ayrıca bordür ve parke çalışmaları da gerçekleştirildi. Adnan Menderes Yaya Üst Geçidi İle Turgut Özal Yaya Üst Geçidi arasında yapılan bu proje ile iki yaya köprüsü arasındaki D-100 Ankara istikameti, iki şeritten üç şeride çıkarıldı.

YOĞUNLUK ÖNLENECEK

Sadece toplu taşıma ve servis araçlarının kullanacağı yeni şerit sayesinde toplu taşıma duraklarındaki belli saatlerde oluşan yoğunluğun önüne geçiliyor. Eklenecek yeni şerit ile durak yerleri de değişecek. Halk Evi durağı, İSU terfi istasyonu(eski Jandarma Lojmanları) karşısına gelirken Turgut Özal Üst Geçidi durağı ise Ekşi İş Merkezi’nin karşısında yer alacak. Öte yandan güzergâh üzerinde bulunan Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nde yaşlı ve engelli vatandaşların durakları kullanabilmeleri için yürüyen merdiven ve asansör sistemi yapılıyor.