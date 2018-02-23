Trabzon'un Fethi ve Anma Programı

Her yıl geleneksel olarak, 24 Şubat Trabzon’un Düşman işgalinden kurtuluşu ve şehitleri anma programı vesilesiyle Kuran-ı Kerim tilaveti okutan Gebze Trabzonlular Derneği bu yılda geleneği bozmuyor.

24 Şubat Cumartesi günü saat 19.30’da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan program ile ilgili olarak, Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş, “ Dernek olarak 24 Şubat’a büyük önem veriyoruz. Bu yıl Kurtuluşumuzun 100. Yılı ve şehitlerimiz için vesilesiyle organize ettiğimiz programa tüm halkımızın davet ediyoruz.” Dedi

Programda; Ümraniye / Medine Camii İmam Hatibi Mehmet Pervane, Üsküdar / Kara Davut Paşa Camii İmam Hatibi Emrullah Çalışkan, Gebze / Çoban Mustafapaşa Camii İmam Hatipleri

Mustafa Duran, İrfan Tatlı, Adem Akbaş, Mehmet Güneş Kuran-ı Kerim okuyacak