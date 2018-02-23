banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trabzon'un Fethi ve Anma Programı

24 Şubat Trabzon’un Düşman işgalinden kurtuluşu ve şehitleri anma programı vesilesiyle Kuran-ı Kerim tilaveti okutulacak

Trabzon'un Fethi ve Anma Programı

23 Şubat 2018 Cuma 10:01

Her yıl geleneksel olarak, 24 Şubat Trabzon’un Düşman işgalinden kurtuluşu ve şehitleri anma programı vesilesiyle Kuran-ı Kerim tilaveti okutan Gebze Trabzonlular Derneği bu yılda geleneği bozmuyor.

24 Şubat Cumartesi günü saat 19.30’da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan program ile ilgili olarak, Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş, “ Dernek olarak 24 Şubat’a büyük önem veriyoruz. Bu yıl Kurtuluşumuzun 100. Yılı ve şehitlerimiz için vesilesiyle organize ettiğimiz programa tüm halkımızın davet ediyoruz.” Dedi

Programda; Ümraniye / Medine Camii İmam Hatibi Mehmet Pervane, Üsküdar / Kara Davut Paşa Camii İmam Hatibi Emrullah Çalışkan, Gebze / Çoban Mustafapaşa Camii İmam Hatipleri

Mustafa Duran, İrfan Tatlı, Adem Akbaş, Mehmet Güneş Kuran-ı Kerim okuyacak


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TGF Suriye sınırında Mehmetçikle kucaklaştı TGF Suriye sınırında Mehmetçikle kucaklaştı
"Üniversite ile sanayi" GTÜ'de buluşacak
SEDAŞ'tan dolandırıcılık Uyarısı! SEDAŞ'tan dolandırıcılık Uyarısı!
Osman Hamdi Bey'in hatıraları yaşatılıyor Osman Hamdi Bey'in hatıraları yaşatılıyor
TGF 56. Başkanlar Konseyi TGF 56. Başkanlar Konseyi
Belgesel tadında Horasan'dan Türkistan'a kültür Yolculuğu Belgesel tadında Horasan'dan Türkistan'a kültür...
Yukarı Çık

banner341

banner339

TGF Suriye sınırında Mehmetçikle kucaklaştı
Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na(TGF) üye meslek kuruluşları temsilcileri, Hatay’ın Hassa sınırına...

Haberi Oku