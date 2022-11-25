Traktörün deposunu dolduran çiftçi tarlanın yolunu tutuyor





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirdiği proje kapsamında, yaklaşık 16.000 çiftçiye 75 milyon TL değerinde 2,7 milyon litre tamamı hibe mazot desteği sağlıyor. Bu doğrultuda, Karamürsel ve Kandıra ilçelerindeki üreticilere mazot destek kartları teslim edilmeye başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan mazot desteği, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Traktörlerinin depolarını mazotla dolduran çiftçiler, tarlalarını sürmeye başladı.





KARAMÜRSEL’DE TÖREN DÜZENLENDİ

Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, çiftçilere mazot destek kartları teslim edildi. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, İlçe Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık törende yaptığı konuşmada, tüm çiftçilere Başkan Büyükakın’ın selamını ileterek, mazot desteğinin üreticilere hayırlı olması dileğinde bulundu. Özellikle pandeminin başlamasından bugüne Başkan Büyükakın’ın en önemli kırsal kalkınma projelerinden biri olan, mazot, gübre ve tohum başta olmak üzere tarımsal desteklerin artarak devam ettiğini belirten Aydınlık, salgın ve Ukrayna-Rusya savaşının tarım ve hayvancılığın en az savunma, sağlık ve eğim kadar önemli bir alan olduğunu gösterdiğini dile getirdi.





“EKİLEBİLİR TARIM ARAZİSİ 72.000 HEKTARA ULAŞTI”

Büyükşehir Belediyesi olarak, tarıma ve hayvancılığa çok ciddi destekler sağladıklarına dikkati çeken Aydınlık, “Kocaeli’de, geçen yıl başlattığımız mazot desteğini bu yıl da sürdürüyoruz. 16 bin çiftçimize 75 milyon TL değerinde 2,7 milyon litre mazot desteği sağlıyoruz. Tohumdan meyve fidanlarına, gübreden sera desteğine, arıcılıktan tarımsal faaliyetlerde kullanılan ekipmanlara kadar birçok alanda desteğimiz artarak devam ediyor. Desteklerimiz, son 3 yıl içinde yaklaşık 290 milyon TL’ye ulaştı. Bu desteklerin karşılığını, geri dönüşümünü üretimde, ekilebilir alanların çoğalmasında görebiliyoruz. Kocaeli’de 42.000 hektar arazi ekilip dikiliyorken, şu anda 72.000 hektara ulaştı. Yine sera naylonu ve modern sera kurulumu desteklerimizle birlikte, seracılıkta üretim alanı yaklaşık 3,2 milyon metrekareye ulaştı.” şeklinde konuştu. Aydınlık, sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli’nin yeni dönemin dinamikleri ile birlikte, özellikle stratejik alanda, akıl içeren, teknoloji ve verimlilik içeren bir takım yaklaşımlarla İstanbul başta olmak üzere çevredeki kentleri besleyebilecek altyapıya sahip olduğunu vurguladı.





“KOOPERATİFLERE YÜZDE 75 HİBE DESTEĞİ VERİYORUZ”

Büyükşehir olarak, kırsal kesimde, özellikle kadınların bir araya geldiği kooperatif ve birliklere proje karşılığında yüzde 75 hibe desteği verdiklerini aktaran Aydınlık, “Yüzde 25’i de çiftçilerimizin ürettiği ürünlerden alıyoruz. Yani ayni alıyoruz. Bu ürünleri de ihtiyaç sahibi ailelere veriyoruz. Ödeme konusunda çiftçilerimizi zorlamıyoruz, geniş bir takvime yayıyoruz.” diye konuştu. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da ilçenin son yıllarda kışlık ve yazlık sebze ve meyve üretiminde artış sağladığını ifade ederek, desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Aydınlık ve Yıldırım, ilçedeki çiftçilere mazot destek kartlarını, hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle takdim etti.





KANDIRA’DA DAĞITIM BAŞLADI

Öte yandan, Kocaeli’nin tarımsal faaliyetlerin en çok yapıldığı ilçesi olan Kandıra’da, mazot destek kartlarını dağıtımına başlandı. Namazgah Kültür Merkezi’ne sabahın erken saatlerinden itibaren kartlarını almaya gelen çiftçiler, merkezde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemleri alan görevliler, gerekli evrakları hazırlarken, bekleyen çiftçilere çay ikramında bulunuyor. Üreticilerin kartlarını beklemeden teslim almaları için yoğun mesai harcayan görevliler, girişte form dolduran çiftçilere, kimlik ibrazı ve imza karşılığında kartlarını teslim ediyor.





MAZOTUNU ALAN ÜRETİCİLER ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Kartlarını teslim alan çiftçiler, en yakındaki Petrol Ofisi istasyonlarına giderek, traktörlerinin depolarını mazotla dolduruyor. Vakit kaybetmeden tarla ve bahçelerinin yolunu tutan üreticiler, arazilerini sürmek için hummalı bir çalışma başlattı. Üreticiler, desteklerden dolayı, Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.





KART TESLİMİ VE MAZOT ALIMINDA SON GÜN

Çiftçiler, mazot destek kartlarını 25 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar belirlenen yerlerden alabilecekler. Üreticilerin en geç 15 Aralık Perşembe gününe kadar mazotlarını belirlenen Petrol Ofisi akaryakıt istasyonlarından almaları gerekiyor. İstenilen şartları taşıyan üreticilere, sahip oldukları arazi büyüklüğü, küçük ve büyükbaş hayvan, arıcılık kovanı ve kanatlı hayvan sayısı belirtilen kriterlerin üzerinde olsa da tek seferde en fazla 250 litre mazot desteği verilecek. Çiftçiler, 24 farklı petrol ofisi istasyonundan akaryakıtlarını temin edebilecek.





TOPLAM 128 MİLYON TL DEĞERİNDE MAZOT DESTEĞİ





Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, geçen yıl yaklaşık 13000 çiftçiye 53 milyon lira değerinde toplam 2 milyon litre mazot desteği verilmişti. Bu yıl da bu desteği sürdüren Büyükşehir, yaklaşık 16 bin çiftçiye toplam 75 milyon lira değerinde tamamı hibe 2,7 milyon litre akaryakıt desteği sağlıyor. Geçen yılla birlikte üreticilere toplamda 128 Milyon TL değerinde tamamı hibe 4 milyon 700 bin litre mazot desteği verilmiş oldu.





ÜRETİCİLER DESTEKLERDEN MEMNUN





Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci:

“Tahir Büyükakın Başkanımız başta olmak üzere, projede emeği geçenlere, tüm çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu projeler çiftçilerimize gerçekten can suyu oluyor. İstanbul’un sebzesi meyvesi Antalya’dan gelmesin. Ürettiğimiz ürünleri, İstanbul ve çevre illere satmak istiyoruz. Yeter ki, emeğimizin karşılığını tam alalım. Karamürsel‘de özellikle yazlık ve kışlık meyve ve sebze yetiştiriciliği yoğun bir şekilde yapılıyor. Büyükşehir Belediyemizin verdiği tarımsal desteklerle birlikte 2000 olan kayıtlı çiftçimiz bir anda 4000’e kadar yükseldi. Çiftçilerimiz yavaş yavaş şehirden kırsala dönmeye başladı, arazilerini ekmeye başladı. Bu destekle çiftçimizde ciddi manada nefes aldırdı, devamını bekliyoruz.”





“ÇİFTÇİLER DAHA ÇOK EKİP BİÇİYOR”





Karamürsel Tepeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Yıldız:

‘’Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bu desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Geçen sene gübre desteği de verilmişti, bu sene de devam edeceğini umuyoruz. Bu yardımların devamını diliyoruz. Desteklerden sonra çiftçilerimiz daha çok ekiyor biçiyor. Mazot ve gübre fiyatları çok önemli bir girdi çiftçilerimiz için. Maliyetler yüksek. Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin çiftçilerimiz bu desteklerden memnun.”





Çiftçi Emel Uğurlu:

“Karamürsel İnebeyli köyünde çiftçilik yapıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere verilen bu mazot desteği için çok teşekkür ediyoruz. Bu desteklerden sonra ekilebilir tarım arazilerinde ciddi bir artış var. Mesela bizim yine İnebeyli köyümüzde hiç boş yer yok. Her yer ekildi. Desteklerin devamını diliyoruz.”





KANDIRA’DA MAZOTUNU DOLDURAN TARLAYA KOŞUYOR

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin:









‘’Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin, tamamı hibe mazot desteği kartlarının dağıtımı Kandıra ilçemizde devam ediyor. Üretimin devamı için şimdiye kadar yaptığı bütün destekler için Büyükşehre şükranlarımızı sunuyoruz. Tarım ve hayvancılığa destek vermek için elinden gelen gayreti gösteren, Türkiye’de örneği olmayan projelere imza atan sayın Tahir Büyükakın’a, Kandıralı çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum.”





“DESTEKLER OLMASA SIKINTIYA DÜŞERDİK”





Kandıra üretici Mehmet Cantimor:

“Çiftçilik ve hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Büyükşehir Belediyemizin güzel hizmetlerinden memnunuz. Bu sene tohum desteğinden yararlanmıştım, şimdi de mazot kartımı da aldım. Bu sene yaklaşık 80 dönüm arazimde buğday, arpa, silajlık mısır ve dane mısır ekiyorum. Mazot ve tohum desteğinden sonra, tarlasına ekmeyenler bile artık ekim yapmaya başladı. Bu destekler olmasa sıkıntıya düşerdik. Tahir Başkanımızı seviyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz.”





“BOZUK OLAN BAHÇE YOLLARIMIZ DA YAPILDI”





Fındık üreticisi Kadife Buran:

“Eşim vefat etti. Fındık bahçemiz var ve fındık yetiştiriciliği yapıyorum. Mazot desteğinden yararlandım. Başkanımızdan Allah razı olsun. Geçen sene de vermişlerdi, aldım. Çotanak gübresi desteğinden de yararlandım. Mazotla fındık bahçesine gidip geliyorum. Çok memnunum. Rabbim kendisinden razı olsun. Bahçemize giden yollar da bozuktu. Büyükşehir genişletti, düzeltti. Güzel bir şekilde gidip gelebiliyorum.





Çiftçi Mehmet Memiş:

“Hayvancılık ve çiftçilik yapıyorum. Tohum ve mazot pahalı. Büyükşehir Belediyemizin destekleri bizi rahatlattı. Çok memnunuz. Mazot kartımı aldım hemen depomu doldurup, tarlamın yolunu tutacağım. Sürmeye başlayacağım. Tahir Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.”





Üretici Celil Özkal:

“Bu desteklerin çok güzel ve faydalı olduğuna inanıyorum. İnsanları çiftçiliğe de teşvik ediyor. Ben mesela dışarıda çalışıyorum fakat yerlerimiz var. Bu destekten sonra ekmeye başladık. Belediyemize teşekkür ediyorum.”





Çiftçi Fahrettin Ayar:

“Kandıra Kırkarmut Mahallesi’nde 35 dönüm arazim var. Fındık işi yapıyorum ve diğer ürünleri yetiştiriyorum. Hayvancılık da yapıyorum. Büyükşehir belediyesine bu yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Akaryakıt destek kartımı aldım, hemen traktörümün deposunu doldurup tarlama gideceğim. Sürmeye, ekim yapmaya başlayacağız.”





Üretici Vahit Adıyaman:

‘’Mazot kartımı aldım ve depomu doldurdum. Mısır, buğday, karpuz ekiyorum. Şimdi vakit kaybetmeden tarlaya gidip çalışacağım. Çok şükür, Büyükşehir Belediyesinin destekleri sayesinde tarlamızı ekip biçebiliyoruz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok memnunuz kendisinden.”