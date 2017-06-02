TÜKSİAD’tan Rektör Görgün’e ziyaret

Beraberindeki başkanvekilleri İlyas Özdemir ve İsmail Keskin ile birlikte GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ile görüşülen TÜKSİAD Genel Başkanı Nurettin Aslantürk, Rektör Görgün’e derneğin çalışmaları ve hedefleri ile ilgili bilgiler verdi. Türkiye Derneği olma yolunda hedeflediklerin olduğunu ve bu yönde çalışmalar yaptıklarının altını çizen TÜKSİAD Genel Başkanı Nurettin Aslantürk, üyelerinin büyük bir bölümünün Kobi olduğunu ve Kobilerin sorunlarına çözüm bulmak ve projeler üretmek istediklerini kaydetti. Üniversitelerde girişimcilik dersi verdiklerini, gençleri derneğe davet ettiklerini, girişimciliği anlattıklarını ve bilgi tecrübelerini üniversite öğrencileri ile paylaştıklarını, gençlere model olmak istediklerini, girişimcilik derslerini GTÜ’de vermek ve Gebze Teknik Üniversitesi ile işbirliği yapmak istediklerini anlatan Nurettin Aslantürk, GTÜ’nün desteğinin kendilerine renk ve güç katacağını kaydetti. TÜKSİAD olarak ekonomik iş ve güç birliği yaparak Kocaeli’de yeni bir marka yaratmak istediklerini, bu konuda çalışmaların devam ettiğini anlatan Aslantürk, birçok başarılı şirketleri incelediklerini, son olarak Konya Torku’yu yerinden ziyaret ederek tesisleri gezdiklerini anlatan Aslantürk, bu konudaki görüş ve fikirlere açık olduklarını sözlerine ekledi.

TÜKSİAD’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün,” Proje üretin ve farkındalık oluşturun. İyi niyetle yola çıkılan projeler karşılığını bulur. Biz üniversite olarak sanayi ile işbirliği içinde çalışmalar yapıyoruz. Üniversitede yenilikçilik ve girişimcilik dersleri veriyoruz. Yenilikçilik ve girişimcilik zirvesi düzenledik. Derneğinizin düzenlediği organizasyonların yapılmasında ve desteklenmesine yardımcı oluruz” diye konuştu.