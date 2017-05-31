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Türkiye Birincisi Ödüllendirildi

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, PTT 46. Uluslararası Gençler Mektup Yazma Yarışmasında Türkiye 1. olan Elif Önel’i makamında kabul ederek bisikletle ödüllendirdi.

Türkiye Birincisi Ödüllendirildi

31 Mayıs 2017 Çarşamba 15:34

Darıca  Bağlarbaşı Ortaokulu Müdürü Yunus Kayhan ile Türkçe öğretmeni  ve Elif Önel’in annesi Filiz Önel’in de hazır bulunduğu ziyarette, Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından düzenlenen, 46. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışmasında Türkiye 1. si  olan Elif Önel’i bu başarısından dolayı tebrik eden Başkan Karabacak, Darıca’nın son yıllarda eğitimde önemli başarılar elde ettiğine vurgu yaptı.

EĞİTİMDE ÇITAYI ARTIRDIK

Başkan Karabacak, “ilçemizden bir öğrencimizin böylesi önemli bir yarışmada elde ettiği başarı hepimizi gururlandırdı. Okul yönetimi, öğretmenleri ve ailesi başta olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İlçemizde son yıllarda eğitim alanında yapılan önemli yatırımlar neticesinde öğrencilerimizin başarı ortalaması da önemli ölçüde artmıştır. Bizlerde yerel yönetimler olarak okullarımıza ve öğrencilerimize elimizden geldiği ölçüde her türlü desteği verme çabası içindeyiz.” diyerek Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu öğrencisi olan Elif Önel’e bisiklet hediye edip başarılarının devamını diledi.

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